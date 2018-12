Wunderbare Einstimmung auf Weihnachten

Auerbacher Knabenkapelle meistert auch so schwierige Stücke wie "The Nutcracker" bravourös - vor 1 Stunde

AUERBACH - Das Weihnachtskonzert der Knabenkapelle steht für traditionelle Stücke, festliche Märsche und moderne Kompositionen. Und für ein paar schöne Stunden für Familien und Freunde der Musiker, die in diesem Jahr sogar aus Polen angereist waren.

Dirigent Ludwig Riedhammer hatte das Orchester stets gut im Griff. Zeitversetzte Einsätze der Register meisterten die Musiker der Knabenkapelle ebenso gut wie Wechsel bei Tempo, Takt oder Lautstärke. Foto: Brigitte Grüner



Die Kontakte nach Oswiecim sollen im kommenden Jahr wieder intensiviert werden. Janusz Marszalek, Gründer des Kinderdorfes in Rajsko, lud die Kapelle zu einem Besuch an Pfingsten und zum 25-jährigen Bestehen des Kinderdorfes ein, das im August gefeiert wird.

Auch Freunde aus Auerbach/Bergstraße waren wieder zum Weihnachtskonzert gekommen, ebenso wie Landrat Richard Reisinger (CSU) und sein Vorgänger Armin Nentwig. Reisinger nannte die Kapelle ein Aushängeschild der Region und dankte besonders den Eltern, welche die musikalische Ausbildung ihrer Kinder fördern. Die wunderbare Einstimmung auf das bevorstehende Fest lobte Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA). Das Orchester spiele nicht nur erstklassig, sondern stehe auch für gute Jugendarbeit und tolle Kameradschaft.

Die Zuhörer im Kolpingsaal – Vorsitzender Elmar Hamerla begrüßte auch Vertreter von Kirchen, Schulen und befreundeten Vereinen sowie Kommunalpolitiker und Förderer – genossen das Konzert und entließen die Kapelle nicht ohne Zugabe. Im ersten Teil stellten die jungen Musiker des Jugendblasorchesters ihr Können unter Beweis. Sicher intonierten sie traditionelle Weihnachtslieder wie "Macht hoch die Tür" oder "Kling, Glöckchen", wagten sich aber auch an anspruchsvollere Stücke wie eine Weihnachtsfanfare oder moderne Melodien wie "A Holly Jolly Christmas". Ausbilder Ludwig Riedhammer hatte den Nachwuchs der Knabenkapelle, der von einigen jüngeren Bläsern des Orchesters verstärkt wurde, bestens vorbereitet.

Das große Orchester ließ nach der Umbaupause gleich mit dem ersten Stück aufhorchen: Der Festmarsch "Tochter Zion" machte die festliche Weihnachtsstimmung spürbar. Ganz zarte Klänge kennzeichneten das Lied "Dona Nobis Pacem", das die erste Trompete mit Dämpfer spielte, um das Piano des Stücks zu unterstreichen. Sehr gekonnt trug das Orchester das schwierige "The Nutcracker" vor. Mehrere Sätze mit unterschiedlichen Melodien und Takten wurden unter Leitung von Riedhammer gekonnt intoniert.

Heiter wurde es, als die Musiker rote Schaumstoff-Nasen aufsteckten, um die Geschichte vom Rentier Rudolph musikalisch vorzutragen. An Mariah Carey’s bekanntes "All I want for Christmas" angelehnt war ein Medley aus Melodien, das die Besucher ebenso begeisterte wie ein gemeinsam gesungenes "Macht hoch die Tür", das zuvor die Kapelle intoniert hatte.

