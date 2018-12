Wunderland: Plecher Gemeinderat ändert alten Plan

PLECH - Der Plecher Marktgemeinderat hat beschlossen, den Flächennutzungsplan für die Grundstücke im ehemaligen Freizeitpark Fränkisches Wunderland zu ändern. Eine "Formalie", wie bei der Sitzung erklärt wurde. Die gemeindliche Fläche – rund die Hälfte des Wunderlands gehört der Gemeinde – heißt künftig "Sondergebiet Freizeitfläche". Und nicht, wie im alten Flächennutzungsplan aus den 1970er Jahren, "Erholungszentrum".

Winterstimmung im Fränkischen Wunderland in Plech: Eine „Formalie" zu dem Areal brachte dieses jetzt auf die Tagesordnung der Ratssitzung.



Winterstimmung im Fränkischen Wunderland in Plech: Eine „Formalie“ zu dem Areal brachte dieses jetzt auf die Tagesordnung der Ratssitzung. Foto: Foto: Klaus Trenz



Der Plan sei laut Bürgermeister Karlheinz Escher (ÜWG) völlig überaltet und müsse modernisiert werden. Es gehe vor allem darum, so der Geschäftsleitende Beamte Roland Leuchner, dass die Flächen detailliert aufgeführt und Grenzen gezogen würden.

Der alte Plan enthalte lediglich die Flächen aus den Anfangszeiten des Wunderlands, das dann nach und nach erweitert wurde. Erweiterungsflächen könnten jederzeit hinzugenommen werden.

"Mit dem neuen Plan möchten wir es einem Investor auch leichter machen, ihm Rechtssicherheit bieten", so Escher. Er ließ keinen Zweifel daran, dass man das Wunderland "wiederbeleben" möchte. Dennoch: "Es handelt sich hier um ein formales Verfahren, mehr im Moment aber auch nicht", erklärte Marktgemeinderat Heinz Stark (ÜWG).

Da befinde sich nach seinem Kenntnisstand alles noch im "Verhandlungszustand", so Escher im Hinblick auf eine neue Nutzung des Geländes durch die Pächterin Birgit Hübner, Geschäftsführerin von "Kansas City Event", die an der Rückkehr des Freizeitparks plant.

Die Firma ist Pächterin des gesamten Geländes, also auch der Flächen des ehemaligen Betreibers Ernst Schuster. Hübner hält sich noch bedeckt, was die Zukunft des ehemaligen Wunderlands und den Planungsstand betrifft. Sie will sich dazu aber im Frühjahr des nächsten Jahres äußern.

