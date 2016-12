Probelauf: Dem Plecher Wunderland soll wieder Leben eingehaucht werden. Aber nicht vor 2017. Immobilienmaklerin Birgit Hübner hält an ihren ehrgeizigen Plänen fest. Und führte im Herbst nach teilweiser Renovierung auch noch die ersten Veranstaltungen durch. Im September ging die erste große Show in der provisorisch aufgemöbelten Westernstadt über die Bühne. Die Resonanz war mit rund 100 Besuchern zum Auftakt aber eher gering. Mit den weiteren Veranstaltungen wurde dann aber doch die 1000er-Marke geknackt. © Kerstin Goetzke

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Getötetes Kalb und neue Kreisstraße: Das Jahr 2016 in Auerbach Für den Wellucker Landwirt Gerhard Lindner beginnt der Jahreswechsel mit einem Schock: Tierquäler schlitzten den Planenvorhang seines Stalles in der Nähe der Ortschaft Sand auf, töteten ein Kalb und versuchten eine Kuh zu stehlen. Doch nicht nur das ist in Auerbach im Jahr 2016 passiert. Ein Rückblick in Bildern.