"Würde die Konfession sofort wechseln"

PEGNITZ - "Sie suchen Stille, Gott, sich selbst, das Gebet …? Dann sind Sie bei uns richtig." Mit diesem Slogan wirbt das Stift Kremsmünster in Österreich für Auszeiten in klösterlicher Umgebung. Jetzt nahm gleich eine ganze Busladung von Pegnitzern dieses Angebot an. Seitdem sehen diese das Klosterleben mit ganz anderen Augen.

Pater Franz führte die Pegnitzer durch die weitläufige Anlage von Stift Kremsmünster in Oberösterreich. Foto: Richard Reinl



Immer wieder einmal ziehen sich der Bundestagsabgeordnete Hartmut Koschyk und der Elektromeister Karl-Heinz Glenk hinter die Klostermauern zurück, um wenigstens für einige Tage dem Stress des Alltags zu entkommen. Längst sind dabei Freundschaften mit den österreichischen Benediktinermönchen entstanden, und so wuchs bei den beiden der Gedanke, einmal eine größere Anzahl von Freunden und Bekannten an diesen Erfahrungen teilhaben zu lassen.

Die Landesgartenschau für Oberösterreich, die heuer auf 20 Hektar Klostergelände stattfindet, bot die passende Gelegenheit dazu. Selbst hier wurde schon deutlich, dass in Klöstern heute anders gedacht wird, nahm doch neben der Blumenpracht der ökologische Landbau mit der Einbeziehung des riesigen Gemüsegartens ungewöhnlich viel Raum ein.

Das eigentliche Erlebnis der "Besinnungstage" aber war die Herzlichkeit der Aufnahme. So wurde schnell verständlich, warum seit über 40 Jahren Männer immer wieder Tage in benediktinischem Geist verbringen. "Kloster auf Zeit" ist so längst zu einer Erfolgsgeschichte des Stifts geworden. Sicher auch ein Verdienst von Pater Franz, mit 37 Jahren einer der jüngsten unter den Mönchen, der schnell den richtigen Draht zu allen Altersschichten findet. Er freut sich über die Verbundenheit zwischen Mönchen und Gästen über diese Klostertage hinaus.

Klosterleben, so erzählt er, findet heute nicht mehr hinter abgeschotteten Mauern statt. Vielmehr sorgen der Unterricht mit hunderten von Jugendlichen im eigenen Gymnasium oder die Betreuung von mehr als zwei Dutzend Pfarrstellen im weiten Umkreis für eine neue Weltoffenheit.

Pater Franz hielt am Sonntag das Hochamt in der Stiftskirche in diesem Sinn ganz speziell für die Freunde aus Pegnitz. Diese revanchierten sich mit einem auch von anderen Gästen viel beachteten Orgelkonzert des Kirchenmusikdirektors Roland Weiss, aus dem Stegreif heraus und deshalb ohne Noten vorgetragen.

Nicht nur der Feuerwehr-Vorsitzende Helmut Graf, der die Fahrt mit organisiert hatte, war schließlich von den völlig neuen Erfahrungen so begeistert, dass er Pater Franz zum Abschied scherzhaft fragte, ob er sich denn eines Tages nicht einen Wechsel nach Pegnitz vorstellen könne, wenn hier die Pfarrstelle frei wird.

Als der Mönch wegen seiner Heimatverbundenheit zögerte, legte Graf nach: "Der Mann kann jung und alt begeistern. Wegen ihm würde ich sogar die Konfession wechseln." Wenn das kein Angebot ist?!

