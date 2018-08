Wurmbefall in Hannberger Ortskapelle

Bürger würden sich um die Arbeiten kümmern — Stadtrat gibt Zuschuss für die erforderliche Sanierung - vor 19 Minuten

WAISCHENFELD - Simone Schmitt aus der Ortschaft Hannberg schlägt Alarm: Im Gebälk der 1927 erbauten und in Stadtbesitz befindlichen Ortskapelle St. Johannes wütet der Holzwurm. Wird der Wurmbefall nicht schnell bekämpft, würde er sich unkontrolliert weiter ausbreiten. Knapp 10 000 Euro kostet die Sanierung der Wurmschäden.

In der St. Johannis-Kapelle in Hannberg ist der Wurm drin. Befallen sind das Dachgebälk und der Glockenturm. Die Ortsbürger übernehmen die Arbeit, der Stadtrat hat einen Zuschuss beschlossen. © Foto: Thomas Weichert



In der St. Johannis-Kapelle in Hannberg ist der Wurm drin. Befallen sind das Dachgebälk und der Glockenturm. Die Ortsbürger übernehmen die Arbeit, der Stadtrat hat einen Zuschuss beschlossen. Foto: Foto: Thomas Weichert



Weil die Stadt Eigentümerin der kleinen Dorfkapelle ist, hat der Verwaltungsrat der Ortschaft Hannberg nun einen Zuschussantrag bei der Stadt eingereicht, der nun vom Stadtrat behandelt wurde. Nach einem ersten Kostenvoranschlag durch eine Spezialfirma hatte sich die Sanierung der Wurmschäden auf rund 5700 Euro belaufen. Dabei sei aber nicht berücksichtigt worden, dass auch das Gebälk des Turmes und des Glockenstuhls vom Wurm befallen ist. Auch dieses Gebälk muss mit einem speziellen Holzschutzmittel behandelt werden, was weitere Kosten in Höhe von 1500 Euro verursacht.

Einrichtung ausbauen

Um die Arbeiten durchführen zu können, muss die Kapelle vollkommen gesäubert werden. Außerdem müssen Teile der Einrichtung ausgebaut und nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wieder eingebaut werden. Diese Arbeiten werden von den Ortsbürgern in Eigenregie erbracht, was einem Arbeitslohn von rund 2500 Euro entspricht. Während der Stadtratssitzung zitierte Bürgermeister Edmund Pirkelmann nun aus einem Grundsatzbeschluss des Stadtrats, der einst vor der Sanierung der Kirche in Nankendorf gefasst wurde. Demnach beteiligt sich die politische Gemeinde mit maximal 10 Prozent bei Kirchensanierungen im Gemeindegebiet. Dritter Bürgermeister Kurt Neuner (BBN) schlug jedoch vor, den Hannbergern einen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro zu gewähren. Da es nach seiner Meinung ein "notwendiger Sonderfall" ist und die Kapelle ja schließlich der Stadt gehört. Neuners Vorschlag nahm der Stadtrat einstimmig an. Laut Pirkelmann bringen sich die Bürger der Ortschaften immer vorbildlich selbst mit ein, wenn es um die Sanierung ihrer Ortskapelle geht. Auch beim Erzbistum Bamberg wurde bereits ein Zuschussantrag gestellt.

THOMAS WEICHERT