Yoga-Damen sind in Riegelstein gemeinsam alt geworden

Renate Kleiber gibt mit 75 Jahren immer noch Kurse und verwöhnt die Teilnehmerinnen auf ihre besondere Art - vor 1 Stunde

RIEGELSTEIN - Sport hält bekanntlich fit, das beweisen die Teilnehmerinnen des Yoga-Kurses von Renate Kleiber: Die älteste ist 90 Jahre alt. Doch auch die Übungsleiterin selbst ist nicht mehr die jüngste und trotzdem mit Begeisterung bei der Sache. Ans Aufhören denkt die 75-Jährige nicht.

Renate Kleiber (links) gibt seit 25 Jahren Yoga-Kurse in Riegelstein. Angefangen hat sie damit als 19-Jährige, als der Trend gerade aus den USA nach Deutschland schwappte. © Kerstin Goetzke



Eine halbe Stunde bevor der Kurs beginnt, kommt Renate Kleiber schon zum Raum der Landjugend, in dem der Yoga-Kurs stattfinden wird. Sie sperrt das Gartentürchen auf, hakt es ein, damit es nicht zurück ins Schloss fällt und öffnet die Türen zum Übungsraum. Mit der einen Hand trägt sie eine große Thermoskanne, in der anderen eine Stofftasche mit einem Ordner. Darin befinden sich ihre Übungsunterlagen.

Im Raum, der auch von der Jugend genutzt wird, sind Stühle gestapelt, es gibt eine Küchenzeile und einen Schrank. In der Mitte des Mehrzweckraums liegt eine kleine weiße Tischdecke. Darauf stehen Kerzen und eine Vase mit einem bunten Strauß Blumen. "Den habe ich vor kurzem zum Geburtstag bekommen. Ich bin nämlich 75 geworden", berichtet die Übungsleiterin, die seit 25 Jahren Yoga-Kurse in Riegelstein gibt und eigentlich gelernte Einzelhandelskauffrau ist.

Während sie erzählt holt sie aus dem Schrank Teegläser. "Möchten Sie eine Tasse?", fragt sie, "heute gibt es Kräuter-Rooibos-Tee." Das macht sie, um ihre Kursteilnehmer zu verwöhnen. Und tatsächlich: Die ersten Damen, die eintreffen, nehmen die heiße Tasse gern entgegen, wärmen sich die Finger, die an diesem Morgen trotz des Sonnenscheins noch etwas kalt sind und sagen lächelnd: "Du verwöhnst uns immer so. Das ist so schön." So schafft Kleiber eine Atmosphäre, die ihre Kursteilnehmerinnern schätzen. Sie alle sind in Weiß beziehungsweise Pastelltönen gekleidet. Weil bunte Kleidungsmuster ausgespart werden, bringe das Ruhe in die Gruppe, erklärt Kleiber.

Bücher nur auf Englisch

Zum Yoga ist sie als 19-Jährige gekommen, als sie mit einer Freundin einen der ersten Yoga-Kurse überhaupt in Nürnberg besucht hat, wie sie sagt. "Damals, Anfang der 1960er, war Yoga etwas Außergewöhnliches; eine Mode, die gerade aus Amerika gekommen ist. Bücher gab es nur auf Englisch", erinnert sie sich. Anfangs hat sie die Kurse nur sporadisch besucht, konnte nicht so richtig etwas damit anfangen. Trotzdem ist sie weiter zu Kursen in Pegnitz gegangen, hat die Spiritualität für sich entdeckt und hat sich später mit eigenen Sportkursen bei der Volkshochschule Betzenstein eingebracht. Als dort ein Yoga-Kurs angeboten werden sollte, sagten die Organisatoren zu ihr: "Du machst doch in Pegnitz Yoga, gib doch bei uns einen Kurs." Gesagt, getan. Aber ein paar Monate später stellte sich heraus, dass sie offizielle Zertifikate dafür brauchte. Also hat sie sich ihr Wissen über zwei Jahre an den Wochenenden in Kursen angeeignet und später an vielen Weiterbildungen und Workshops teilgenommen. Um sich den Übungsleiter-Schein zu finanzieren, hat die vierfache Mutter kleinere Arbeitsstellen angenommen.

Seniorinnen und Kinder

Inzwischen leitet sie die Kurse in Riegelstein im 25. Jahr. "Zwei Damen sind von Anfang an dabei, sie sind mit mir alt geworden", sagt Kleiber lächelnd. In Pegnitz sind es 20 Jahre. Und den Vorschulkindern der Riegelsteiner Einrichtung bringt sie seit rund zehn Jahren bei, mal ruhig sitzen zu bleiben.

An den Yoga-Lehren habe sich über die Jahre nicht viel geändert. "Aber die Bücher gibt es mittlerweile auch auf Deutsch." Und je nach Beweglichkeit und Alter der Frauen hat Renate Kleiber mit der Zeit einige Figuren – wie den Kopfstand – weggelassen, es gebe genug andere Positionen. Diese geben inzwischen auch zwei ihrer ehemaligen Kursteilnehmerinnen an deren Patienten weiter: Sie bieten mittlerweile selbst Yoga- und Gesundheits-Kurse an.

Ans Aufhören denkt die 75-Jährige Renate Kleiber noch nicht. Zwar hat sie die Kurse in Pegnitz um zwei reduziert, damit sie danach in der Dunkelheit nicht mehr nach Hause fahren muss, aber komplett aufgeben will sie das Yoga noch nicht. Es tue ihr gut, mit Menschen umzugehen, sagt sie. Kürzlich hat sie eine Fortbildung für Stuhl-Yoga besucht. "Das ist für die Teilnehmer, die nicht mehr so gut vom Boden hochkommen. Da baue ich schon mal vor, wenn es bei mir auch so weit ist", sagt Renate Kleiber augenzwinkernd und räumt die Tassen, die sie zu Beginn der Stunde verteilt hatte, wieder auf.

