In Bayreuth kam es am Sonntagnachmittag zu einem dramatischen Unfall. Ein Hund und seine Besitzerin brachen am Weiher unterhalb des Festspielhauses im Eis ein. Der Yorkshire Terrier war beim Spazierengehen ausgebüxt und in ein Loch in der Eisfläche gefallen. Beim Versuch ihren Vierbeiner aus dem Eis zu retten, brach die 40-Jährige selbst ein. Passanten konnten die Frau noch rechtzeitig aus dem eiskalten Gewässer retten. Für den Vierbeiner kam jede Hilfe zu spät. Er wurde nach einer dreiviertel Stunde tot aus dem Weiher geborgen. © NEWS5 / Zeilmann