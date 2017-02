Zahlreiche Stürze nach Blitzeis im Raum Pegnitz

Fußgänger erlitten Prellungen und Knochenbrüche - Kaum Autounfälle - vor 11 Stunden

PEGNITZ - Blitzeis hat am Donnerstagvormittag im Raum Pegnitz und Bayreuth zu zahlreichen Unfällen geführt. Während es auf den Straßen meist glimpflich ausging, kam es auf den Gehwegen häufig zu Stürzen.

Gehwege und Hofeinfahrten waren am Donnerstag im Raum Pegnitz total vereist. © dpa



Die Streu- und Räumfahrzeuge waren aufgrund der angekündigten Wetterprognosen schon in der Nacht zu Donnerstag auf den Hauptverkehrsstraßen und der Autobahn unterwegs. Diese Verbindungen waren zum Großteil einigermaßen gut befahrbar. Das Glatteis zwang die Autofahrer auf den Nebenstrecken jedoch zu einer an die Straßenverhältnisse angepassten Fahrweise.

Ganz schlimm war es auf den Gehwegen. Ein gefährlicher Eispanzer machte ein Fortkommen teilweise unmöglich. Schon vor der Haustür sorgten spiegelglatte Flächen für unfreiwillige Rutschpartien. Wer konnte, blieb zu Hause. Besonders betroffen vom Glatteis waren die NN-Zeitungszusteller. Sie konnten nur mit größter Mühe die Tageszeitungen zustellen. Vereinzelt mussten sie abwarten, bis die Eisschicht weggetaut war. Erst dann war es ihnen möglich, die Zeitungen in die Briefkästen zu stecken.

Obwohl die Menschen vorsichtig über die Eisschicht tappsten, kam es vermehrt zu Stürzen. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Bayreuth/Kulmbach sprach von einer "leicht erhöhten Anzahl" von Stürzen. "Es hat sich in Grenzen gehalten." Aus dem Raum Pegnitz wurden der Leitstelle zwei verunglückte Fußgänger gemeldet. Im Raum Bayreuth waren es 10 bis 15.

Deutlich mehr Patienten als an einem normalen Werktag kamen mit „typischen Sturzverletzungen“ an Händen, Armen, Schultern und am Kopf ins Pegnitzer Medcenter. Die Folge: Prellungen und Kochenbrüche. Eine Sprecherin sprach von mehreren Dutzend Sturzopfern. Durch das Blitzeis deutlich erhöhte Patientenzahlen auch in der Notfallambulanz der Sana-Klinik in Pegnitz. „Aber beim Glatteis am Dienstag war es noch dramatischer“, so eine Klinikmitarbeiterin. Glatteisopfer hätten Dienstag wegen des großen Andrangs teilweise mehrstündige Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, erklärte sie weiter.

Auch der Chor musste passen

Vor den Glatteisgefahren bewahren wollte der Pegnitzer Kirchenmusikdirektor Jörg Fuhr seine Kantoreisänger. Er sagte Montagabend eine halbe Stunde zuvor die Abendprobe ab. Auf dem Kopfsteinpflaster rund um Gemeindehaus und Bartholomäuskirche war es spiegelglatt. Ein kleines Häuflein Unentwegter kam dennoch zur Probe: Für sie hielt Fuhr dann doch 90 Minuten Probe ab. Die restlichen Sänger vertröstete er auf eine außerplanmäßige Übungseinheit am kommenden Samstag, 4. Februar, um 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.

Einen Schwerpunkt von ausgerutschten Passanten gab es nach Auskunft der Polizeidirektion Oberfranken im Raum Hof und Selb. "Eine konkrete Zahl haben wir jedoch nicht", so Pressesprecherin Anne Höfer. Vor allem auf den Gehwegen, vor den Haustüren und vor Geschäften kamen die Menschen auf dem Eis zu Fall. Schwere Verkehrsunfälle seien jedoch ausgeblieben, weil die Streudienste rechtzeitig unterwegs waren und die Autofahrer vorsichtig fuhren.

"Wir haben auch Blitzeis“, erklärte Harald Düplois von der Pegnitzer Polizei gegenüber den Nordbayerischen Nachrichten. Allerdings hätten sich die Autofahrer durchweg „sehr vernünftig“ verhalten. Der Einsatzzentrale der Pegnitzer Polizei waren am Donnerstagmorgen keine Glatteisunfälle auf den Straßen gemeldet worden. Polizeisprecher Düplois warnte aber: „Es gibt noch immer glatte Stellen auf Gehwegen und in Nebenstraßen.“

Die meisten Schulbusse kamen rechtzeitig zum Unterricht. Einige verspäteten sich, wie der aus Troschenreuth. Hier waren auch nicht alle Schüler erschienen, weil sie vor dem Glatteis kapitulieren mussten. "Die Eltern haben bei mir angerufen. Ich habe es ihnen freigestellt, ob sie die Kinder zu Hause lassen. Sicherheit geht vor", so Christa Bauer, die Leiterin der Grundschule Pegnitz. Dass es zu keinem Ausfall der Schulbusse kam, führt sie auf die gute Arbeit der Streudienste zurück, die schon in der Nacht unterwegs gewesen sein.



Hans-Jochen Schauer/Frank Heidler