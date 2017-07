Zehn Monate auf Empfang des Sakraments vorbereitet

AUERBACH - Zum feierlichen Orgelspiel zogen die Konzelebranten Domkapitular Dr. Josef Zerndl und Dekan Pater Markus Flasinski, ihnen voran die Ministranten mit Kreuz und Standarten, in die Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer ein.

Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche stellten sich die Firmlinge zum Gruppenbild. Links im Bild Regionaldekan Josef Zerndl, rechts Dekan Markus Flasinski. © Foto: Karl Schwemmer



Der Domkapitular und Regionaldekan aus Bayreuth war gekommen, um 68 jugendlichen Mädchen und Jungen bei der Firmung das Sakrament des Heiligen Geistes zu spenden.

In der etwa zehnmonatigen Vorbereitungszeit auf den Empfang des Sakraments der Firmung hatte sich aus den Reihen der Firmlinge aus den Pfarreien Auerbach und Neuzirkendorf eine zehnköpfige Band gebildet, die mit Maria Kraus, der Sängerin der ökumenischen Band "Burning Light", geleitet wurde. Die Band der Firmlinge gestaltete den Firmgottesdienst mit modernen geistlichen Liedern und sang das das Eingangslied "Komm heilger Geist".

Gleichnis vom Sämann

Mit dem Zitat aus Psalm 73 "Gott nahe sein ist mein Glück" begrüßten Firmlinge den Regionaldekan und verlasen auch die Kyriebitte zu der Organist Markus Weber dann als Kantor den Kyrieruf anstimmte. Aus dem Matthäusevangelium wurde das Gleichnis vom Sämann vorgelesen, dessen Saatgut auf Böden unterschiedlicher Qualität fiel, sei es auf einen steinigen Weg, auf felsigen Boden, unter Dornen doch auch auf fruchtbaren Boden. Jedoch brachte das Saatgut nur auf gutem Boden vielfache Frucht.

Reiche Frucht

In seinen Worten an die Firmlinge ging Domkapitular Zerndl ein auf die Botschaft des Evangeliums und wünschte den Firmlingen, dass ihnen die Begeisterung für das Wort Gottes erhalten bleibt und dass der Firmtag reiche Frucht bringe.

Vor dem Empfang des Sakraments erneuerten die Firmlinge in der Pfarrkirche das Taufgelübde. Die Spendung des Firmsakraments erfolgte schließlich nach einem Segensgebet durch die Handauflegung und Salbung mit dem geweihten Chrisam-Öl durch den Domkapitular als Zeichen für die Übertragung der Gaben des Heiligen Geistes auf den Firmling. Danach feierten die Konzelebranten am Sonntag in der Kirche mit der versammelten Gemeinde die heilige Eucharistie.

