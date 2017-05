"Zeiserla" in Betzenstein: Neues Leben um die Brandruine

BETZENSTEIN - Das große Loch im Stadtbild soll möglichst bald geschlossen werden: Es geht voran in Sachen "Zeiserla": Noch dieses Jahr, so hofft Bürgermeister Claus Meyer, soll endlich eine umsetzungsfähige Lösung für das Areal vorliegen.

Die Flammen haben Betzensteins Kultlokal zerstört. Der historische Bau wurde zur Ruine, es entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro. Nun hat die Stadt Pläne — auch ein Wiederaufbau des „Zeiserla“ ist denkbar. Foto: Archiv/Andrea Munkert



Rückblende: Am frühen Morgen des 15. Dezember 2014, um 3.40 Uhr, wird bei der Feuerwehr der Alarm ausgelöst. In Flammen steht Betzensteins Kultlokal und Pilsbar "Zeiserla". Ein kleiner Schwelbrand wird zum Großfeuer, der Dachstuhl brennt trotz verzweifelter Versuche der Rettungskräfte nieder.

Die Pächter, Ionela Michailidis und Markus Schaffer, kommen nur deshalb mit dem Leben davon, weil die achtjährige Tochter den Brand rechtzeitig bemerkt hat und ihre Eltern weckt. Der historische Bau freilich ist eine Ruine, es entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro.

Nur wenige Wochen später wird vom Pächter-Ehepaar im unmittelbar benachbarten Gasthof "Wagner" ein Ersatz-"Zeiserla" eröffnet — ein echtes "Happy End" schien aber in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht in Sicht, die Ruine, deren Abriss schon lange angekündigt war, reckt immer noch ihre verkohlten Dachbalken gen Himmel, das Umfeld ist aus Sicherheitsgründen abgezäunt.

Nun freilich soll es endlich voran gehen, erklärte Betzensteins Bürgermeister gegenüber den Nordbayerischen Nachrichten. "Es laufen Gespräche", versichert Claus Meyer, der nach eigenen Worten "praktisch täglich" Nachfragen bekommt, wie es mit dem "Zeiserla" und seinem Umfeld weiter gehen soll.

Die Stadt Betzenstein sei, so Meyer, aktuell dabei, für das Gelände einen neuen Bebauungsplan zu erstellen; den entsprechenden Satzungsbeschluss hat der Stadtrat laut Meyer bereits Anfang des Jahres gefasst. Geplant ist erneut eine Mischbebauung, einen ersten Entwurf will Meyer den Stadträten noch vor der Sommerpause vorlegen.

Das "Zeiserla" und sein Umfeld stehen unter sogenanntem Ensembleschutz. Im Gegensatz zum Denkmalschutz muss hier "nur" die grundsätzliche Linie der Bebauung erhalten werden.

"Als ein Hausbesitzer ein denkmalgeschütztes Gebäude abreißen ließ, wurde ihm dies unter der Auflage gestattet, dass er eine Mauer baut und so die ursprüngliche Linie der Bebauung wieder herstellt", erinnert sich Claus Meyer, dem die Verwunderung über die aus seiner Sicht inkonsequente Haltung der Unteren Denkmalschutzbehörde zu diesem Thema anzumerken ist.

Potenzielle "Häuslebauer" sollen es jedenfalls leichter haben, auf dem Areal etwas Sinnvolles zu errichten. So soll die Vorgabe wegfallen, vergleichsweise schmal und dafür tief bis an die Stadtmauer zu bauen. "Bisher fehlt es dadurch in den hinteren Räumen der Häuser an Fenstern und damit an Licht — das soll anders werden", verspricht Meyer.

Damit mögliche Einwände zeitnah auf den Tisch kommen, sollen betroffene Träger öffentlicher Belange wie die Untere Denkmalschutzbehörde und das Landratsamt zeitnah in die Planungen eingeweiht werden. "Auch der Wiederaufbau des ,Zeiserla’ ist eine Option", glaubt Claus Meyer. Die Ruine des Gasthauses ist immer noch im Besitz der ursprünglichen Eigentümerin, aber "auch da zeichnet sich inzwischen eine Lösung ab", erklärt Claus Meyer mit vorsichtigem Optimismus.

Ein Problem hat Betzensteins Stadtoberhaupt gleichwohl weiterhin: "Finanziell wird die Sache schwierig", stellt Claus Meyer fest. Betzenstein habe seinerzeit Mittel aus der Dorferneuerung bezogen, weil über diesen Förder-Weg für die Anwohner weniger Straßen-Ausbaukosten fällig würden als bei der Anwendung der Städtebau-Satzung. "Da gibt es 50 Prozent Zuschuss vom Staat, der Rest wird zwischen Kommune und Bürgern geteilt, so dass für die Anwohner nur noch ein Viertel fällig wird", rechnet Claus Meyer vor.

