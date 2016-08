Zeitgleich zwei Fälle von Unfallflucht auf der A9

Polizei sucht Fahrer eines Sattelzugs - Teile der Baustelleneinrichtung über Fahrbahnen geschleudert - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Mehrere Unfälle auf der Autobahn im Raum Pegnitz beschäftigten am Montagabend die Polizei. Der Schaden hielt sich in Grenzen. Verletzt wurde niemand. Jedoch werden in allen Fällen Zeugen gesucht.

Am Montag gegen 18 Uhr fuhr ein bislang noch unbekannter Sattelzug an der Anschlussstelle Pegnitz in Richtung Süden auf die Autobahn ein. Dabei missachtete der Fahrer den Vorrang des Durchgangverkehrs. Der 37-jährige Lenker eines weißen Mercedes Sprinter aus Berlin musste so nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte er jedoch einen schwarzen VW Passat mit Schweizer Zulassung, der von einem 34-Jährigen gesteuert wurde.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Unfallbeteiligte konnten jedoch keine Angaben zum Unfallverursacher machen.

Fast zur gleichen Zeit fuhr ein bislang ebenfalls noch unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn in Richtung Süden über eine Warnbake am Beginn der Baustelle zwischen Trockau und Pegnitz. Hierdurch wurde der Bakenfuß geteilt und auf jeder der beiden Fahrspuren kam ein Teil zum Liegen. Ein nachfolgender 34-Jähriger aus Bonn konnte dem Teil nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Hierbei wurde das rechte vordere Rad seines Opel Insignia beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 750 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Verkehrspolizei Bayreuth in beiden Fällen unter der Rufnummer 0921/506-2330.

rr