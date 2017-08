Zeltkirchweih 2017: "Nuuch aan Rutscher"

500 Gäste bestaunen das Aufstellen des Kerwabaums und den Festumzug - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Nach einer guten Dreiviertelstunde ist es gestern Abend geschafft: Der 34 Meter hohe Baum steht sicher in der Verankerung. Die 28. Pegnitzer Zeltkirchweih kann beginnen.

Angefeuert von Andreas Merkl richten die Fußballer der ersten und zweiten Mannschaft den mit bunten Bändern geschmückten Baum auf. © Klaus Trenz



Angefeuert von Andreas Merkl richten die Fußballer der ersten und zweiten Mannschaft den mit bunten Bändern geschmückten Baum auf. Foto: Klaus Trenz



Unter dem Kommando von Andreas Merkl, genannt Max, richten die 25 Fußballer der ersten und zweiten Mannschaft den mit bunten Bändern geschmückten Baum auf. "Also Männer, nuuch aan Rutscher", feuert Merkl sie an. Zum zweiten Mal hat er heuer das Kommando übers Aufstellen des Baumes. "Wichtig ist, das alles gut geht und nichts passiert", sagt er. Darum muss auch schnell eine der Schwalben ausgetauscht werden, die gebrochen ist.

Bilderstrecke zum Thema Der Baum steht: Pegnitzer ASV-Zeltkirwa läuft Lange mussten die zahlreichen Zuschauer an den Straßenrändern warten: Weil Reinhold Stieg von den Veldensteiner Kaltblutfreunden den Termin beinahe vergessen hätte und deshalb mit seinen Rössern verspätet ankam, verzögerte sich der Umzug durch die Stadt und folglich auch das Aufstellen des Kirwa-Baums. Schließlich schafften es die Fußballer des ASV unter Regie von Andreas Merkl aber dennoch, das Wahrzeichen des Festes noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit aufzurichten. Die Trachtenkapelle unter Leitung von Sepp Prell umrahmte den Akt musikalisch, begleitete anschließend die Trachtenjugend bei ihren Tänzen und sorgte danach auch noch im Bierzelt für Stimmung.



Dabei wäre es fast nicht los gegangen, aber nur fast. Reinhold Stieg aus Bernheck hatte es nämlich vergessen. Er war gerade im Wald, als er von den Organisatoren einen Anruf bekam, wo er und seine Pferde denn blieben? Schnell schnallte Stieg den beiden Vollblütern Rocky und Ricco das prächtige Geschirr an. Normalerweise macht er das vor Ort, heute ausnahmsweise zu Hause.

Ein Stück Identität

"Die Kirchweih ist immer etwas Besonderes, anlässlich der Weihe der Kirche", sagt Bürgermeister Uwe Raab (SPD). Ab dem Rathaus reiht er sich in den Festzug ein. Das Fest habe eine hohe Anziehungskraft und Attraktivität, man komme zusammen, es stifte Identität, sagt Raab. Besonders freut ihn auch, dass es am Sonntag extra einen Kirchweih-Gottesdienst gibt und dass ein großer Verein die Ausrichtung der Kerwa übernimmt.

Gute Stimmung herrschte beim Baumaufstellen nicht nur bei den Fußballern der ersten und zweiten Mannschaft. © Klaus Trenz



Gute Stimmung herrschte beim Baumaufstellen nicht nur bei den Fußballern der ersten und zweiten Mannschaft. Foto: Klaus Trenz



"Der ASV schafft sich damit eine gute wirtschaftliche Grundlage", resümiert der Bürgermeister. Auch ASV-Vorsitzender Günter Bauer ist zufrieden: Alles klappe wunderbar, die Stimmung sei gut. Rund 500 Zuschauer sind außen dabei, 150 sitzen schon im Zelt. "Am besten ist, dass wieder alle mitziehen", lobt er die zahlreichen Helfer. Unterdessen fahren Polizist Uwe Färber und ein Kollege dem Festzug voran und schauen, dass der Weg frei ist. Eigentlich haben die Beiden schon Dienstschluss, aber gleich ist es geschafft und der Festzug ist ohne Probleme angekommen.

Mit zwölf Leuten ist außerdem das THW vor Ort. "Wir schauen, dass auf den Fahrwegen und mit den Absperrungen alles passt", erklärt Edmund Ringler. Er ist zum vierten Mal dabei, achtet darauf, dass alles gut läuft und koordiniert das Geschehen. Nach dem Umzug werden sich die THWler an der Dienststelle noch mal sammeln. "Wer privat ins Zelt will, kann dann gehen", sagt Ringler.

"Die Musik ist cool"

Die Trachtenkapelle sorgte beim Festzug und beim Baumaufstellen für die musikalische Umrahmung. © Klaus Trenz



Die Trachtenkapelle sorgte beim Festzug und beim Baumaufstellen für die musikalische Umrahmung. Foto: Klaus Trenz



Von Anfang an zugegen ist die Trachtenkapelle, die Sepp Prell dirigiert. Etwa zwölf Stücke werden sie spielen, bis der Baum steht. Danach geht es im Zelt bis 23 Uhr weiter. Unterhaltungsmusik, böhmische und bayerische Stücke, auch mal ein Walzer werden gespielt, so Jürgen Späthe an der Tuba. Zusammen mit ein paar Musikerkollegen aus Creußen unterstützt er die Kapelle. "Wir spielen, was die Leute hören wollen", sagt er.

Lob dafür gibt es auch von den Jungen. "Die Musik ist cool", meint der sechsjährige Simon Sebald. Er spielt in der F-Jugend und ist zum zweiten Mal bei der Zeltkerwa dabei. In seinen zwei Jahren beim ASV hat er fünf Tore geschossen, sagt Simon stolz.

FRAUKE ENGELBRECHT