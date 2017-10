Zeugen für Schmierereien in Auerbach gesucht

Genaue Höhe des Sachschadens noch unklar - Hinweise an Kripo - vor 1 Stunde

AUERBACH - In den vergangenen Tagen besprühte ein Unbekannter die Wände einer Unterführung an der Bundesstraße 470 mit strafrechtlich relevanten Symbolen und Schriftzügen. Die Polizei sucht dazu Zeugen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat im Zusammenhang mit den Schmierereien die Ermittlungen wegen des Verwendens von verbotenen Zeichen und Sachbeschädigung aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand agierten der oder die Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 28. September, und Samstag, 7. Oktober. In dieser Zeit entstanden an den Wänden einer Fuß- und Radweg-Unterführung der B 470 in Richtung des Ortsteiles Saaß die verbotenen Schmierereien. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.



Die Ermittler der Kripo Amberg bitten um sachdienliche Hinweise unter Telefon (09621)890-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Hierbei sind auch Informationen wichtig, welche eine Eingrenzung der Tatzeit ermöglichen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.