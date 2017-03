Zeugen mit "Gedächtnisschwund"

Schlägerei auf dem Parkplatz einer Disco im Landkreis Bayreuth: Verfahren eingestellt - vor 33 Minuten

BAYREUTH - Wegen Körperverletzung und Bedrohung stand ein 27-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis vor dem Amtsgericht. Er musste sich vor Richter David Baasch verantworten.

Der Vorfall ereignete sich im Oktober 2015 auf dem Parkplatz einer Discothek im Landkreis. Der Angeklagte soll einen Mann mit dem Tod bedroht haben und einen anderen geschlagen und dann getreten haben. Außerdem schlug er zwei Frauen und bespuckte eine von ihnen.

Der Angeklagte konnte sich nach der langen Zeit nicht mehr genau an alles erinnern. Er suchte damals eine Heimfahrgelegenheit und stieß auf eine Gruppe Menschen, die Streit hatten. Der Beschuldigte kannte einen davon und wollte mit nach Hause fahren und vorher den Streit schlichten. "Von der Bedrohung weiß ich nichts", sagte der Mann aus, "ich kann mich auch nicht erinnern, ob ich die Frauen geschubst habe."

Das sollte die erste Zeugin klären. Sie war eine der geschädigten Frauen. Sie habe mit ihren Freunden heimfahren wollen, als sie ihre Freundin auf dem Boden liegen sah — und den Angeklagten, der ihr Steinchen in die Augen warf. Sie sei dazwischen gegangen, der Mann schubste sie weg.

Ihr Freund kam zu der Szene und griff ein. Es kam zu einer Rangelei der Männer. Die Aussage der Zeugin wich von der Aussage bei der Polizei ab. Sie erklärte das damit, dass es sehr lange her sei und sie sich nicht mehr erinnern könne. Auch der nächste Zeuge sagte gleich zu Beginn, dass er sich an nichts erinnern könne. Der Vorfall sei lange her und er angetrunken gewesen. Er sah nach eigenem Bekunden eine Frau auf dem Boden liegen und die andere, seine Freundin, als sie weggestoßen wurde. Der 29-Jährige war sich auch nicht sicher, wie viele Leute in die Prügelei verwickelt waren. Er trug Verletzungen am Daumen davon. Der nächste Zeuge konnte sich nur daran erinnern, dass ein Streit stattfand. Als nächstes rief Richter Baasch die zweite Geschädigte in den Zeugenstand. "Der Angeklagte kam zu mir und sagte, dass er meinen Bruder umbringt", berichtete sie. Sie wisse aber bis heute nicht, warum er das zu ihr gesagt habe, denn sie kenne den Mann nicht.

Später auf dem Parkplatz habe er dann weiter Streit gesucht und sie angespuckt. Die junge Mutter schrie ihn daraufhin an. Sie fiel auf den Hinterkopf, weil der Beschuldigte sie schubste, erzählte sie. Danach warf er ihr noch Steinchen in die Augen. Dann kamen ihre Freunde dazu. Es kam zu einer Prügelei zwischen den Männern, die Polizei sowie ein Krankenwagen trafen ein.

Ein Polizist, der vor Ort war, wurde ebenfalls als Zeuge gehört. Er konnte aber nicht viel zu dem Geschehen sagen, da er erst nach der Auseinandersetzung am Tatort eintraf. Ein weiterer geladener Zeuge erschien unentschuldigt nicht, gegen ihn wurde ein Ordnungsgeld verhängt.

Nachdem der Sachverhalt nicht eindeutig geklärt werden konnte, entschieden sich Richter Baasch und die Staatsanwaltschaft für die Einstellung des Verfahrens.

nag

