ZF: Produktion der Mikroschalter wird verlagert

ZF lässt die Teile künftig nicht mehr in Auerbach, sondern in Serbien fertigen — Kein Abbau von Arbeitsplätzen - vor 20 Minuten

AUERBACH/PANCEVO - ZF Friedrichshafen erweitert seine Produktionskapazitäten für Produkte der Elektromobilität: Die Division E-Mobility errichtet einen weiteren Produktionsstandort im serbischen Pancevo.

Noch werden am ZF-Standort Auerbach Mikroschalter gefertigt. Die Produktion wird im kommenden Jahr nach Pancevo in Serbien verlagert. Ein Abbau von Arbeitsplätzen ist damit nicht verbunden. © Klaus Trenz



Noch werden am ZF-Standort Auerbach Mikroschalter gefertigt. Die Produktion wird im kommenden Jahr nach Pancevo in Serbien verlagert. Ein Abbau von Arbeitsplätzen ist damit nicht verbunden. Foto: Klaus Trenz



Von 2019 an sollen dort auf einer Fläche von mehr als 20.000 Quadratmetern vor allem elektrische Maschinen und Generatoren für Hybrid- und elektrische Antriebe sowie Getriebewählschalter und Mikroschalter gefertigt werden. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt mehr als 100 Millionen Euro.

Platz wird benötigt

Das neue Werk hat Auswirkungen auf den ZF-Standort Auerbach. Denn die Produktion der Mikroschalter wird von Auerbach nach Serbien verlagert. "Sie werden künftig in Pancevo gefertigt, da wir den Platz in Auerbach für die Automotivproduktion brauchen", sagt ZF-Pressesprecher Michael Lautenschlager auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten. Die Verlagerung dieser Produkte beginnt im dritten Quartal 2019 und soll Ende 2022 abgeschlossen sein.

Lautenschlager betont, dass die Verlagerung mit keinem Abbau von Arbeitsplätzen in Auerbach verbunden sei.

"In Auerbach sind rund 190 Mitarbeiter betroffen, die in den kommenden Jahren schrittweise vom Produktbereich der Mikroschalter in den Produktbereich wechseln, in dem die neuen Produkte für die Automobilindustrie angesiedelt sind", so der ZF-Pressesprecher. Er kann sich vorstellen, dass der ein oder andere Mitarbeiter diesen Wechsel nicht mitmacht und Altersteilzeit in Anspruch nimmt.

Um die Fertigungslinien in Pancevo aufzubauen, würden die künftigen Mitarbeiter, die im neuen Werk die Mikroschalter fertigen werden, vorab in Auerbach geschult.

"Die Nachfrage nach unseren elektrischen Maschinen und rein elektrischen Antrieben entwickelt sich mit sehr großer Dynamik", sagt Michael Hankel, Mitglied des Vorstands der ZF Friedrichshafen AG und verantwortlich für die Bereiche Produktion und Elektromobilität. "Da sich Fahrzeuge mit Hybrid- und rein elektrischen Antrieben in der Zukunft weiter etablieren werden, passen wir unseren weltweiten Produktionsverbund an die absehbar steigende Nachfrage an."

Baubeginn im Juni 2018

Der Baubeginn für das neue ZF-Werk in Pancevo, 14 Kilometer nordöstlich der serbischen Hauptstadt Belgrad gelegen, wird im Juni 2018 erfolgen. Von 2019 an werden dann auf einer Werksfläche von mehr als 20.000 Quadratmetern vor allem elektrische Maschinen und Generatoren für Hybrid- und elektrische Antriebe sowie Getriebewählschalter und Mikroschalter gefertigt.

Insgesamt investiert ZF in den Auf- und Ausbau des Werks mehr als 100 Millionen Euro. Langfristig werden am ZF-Standort Pancevo etwa 1000 Frauen und Männer arbeiten.

HANS-JOCHEN SCHAUER