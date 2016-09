"Zicken-Krieg" in Bayreuther Diskothek

25-jährige Frau erlitt bei Schlag mit Flasche auf den Kopf erhebliche Verletzungen - vor 10 Minuten

BAYREUTH - Zwei Frauen kamen sich am frühen Sonntagmorgen auf der Tanzfläche einer Bayreuther Diskothek in die Haare. Mehr noch: Eine der Kontrahentinnen erlitt bei einem Schlag mit einer Flasche auf den Kopf erhebliche Verletzungen im Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen für den "Zicken-Krieg".

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Himmelkronstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Der Grund für die Fehde ist zur Zeit noch nicht geklärt. Jedenfalls erlitt eine 25-jährige Bdeteiligte einen Schlag mit einer Flasche auf den Kopf. Die Folgen waren eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schnittverletzungen im Gesicht, welche in einem Krankenhaus genäht werden mussten.

Zur Täterin konnte die Geschädigte keine Angaben machen. Nachdem sich die Auseinandersetzung aber auf der Tanzfläche abgespielt hat, dürfte dies nach Ansicht der Polizei von weiteren Gästen wahrgenommen worden sein.



Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt bittet deshalb Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder eventuell sogar Fotos zur Tatzeit in der Diskothek gemacht haben, sich zu melden.

rr