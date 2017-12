Ziel: Eine Million Besucher auf der Erlebnismeile

POTTENSTEIN - Mehr als 700 000 Besucher in den Freizeiteinrichtungen auf der Pottensteiner Erlebnismeile in diesem Jahr: Dieses Ergebnis wurde bei der Abschlussbesprechung im Rathaus vorgestellt. Als mittelfristiges Ziel wurde ausgegeben, in den kommenden Jahren die Einmillionengrenze anzuvisieren.

Der beliebte Fossilienklopfplatz auf der Hohenmirsberger Platte wird auch 2018 voraussichtlich geschlossen bleiben. Foto: Reinl



Das Tourismusbüro hält diese Zahl für erreichbar, da nicht nur die Rodelbahn eine Erweiterung bis Mai 2018 erfährt, sondern auch Einrichtungen wie der Soccerpark Regenthal (Spielplatzbau), der Kletterwald (weitere "Action"-Elemente im Wald), die Teufelshöhle (neue Zubringerbrücke) und auch der E-Fun-Park (Anschaffung neuer Go-Karts) kontinuierlich investieren. Der Fossilklopfplatz an der Hohenmirsberger Platte wird allerdings auch 2018 geschlossen bleiben, da laut Betreiber das entsprechende Material nicht beschafft werden kann. 2019 könnte es laut Tourismusbüro allerdings mit einer Öffnung klappen.

Ehrlich und effektiv

Bürgermeister Stefan Frühbeißer und Thomas Bernard, zuständig für den Tourismus in Pottenstein, bedankten sich für das ehrliche und effektive Miteinander in vielerlei Hinsicht. Der Begriff "Pottensteiner Erlebnismeile" habe sich mittlerweile zu einer echten Marke entwickelt und gebe der Gemeinde ein dynamisches, positives Image. Aufgabe des Tourismusbüros sei, so Thomas Bernard, die Zusammenarbeit innerhalb der Erlebnismeile und die Darstellung auf allen möglichen Kanälen nach außen weiter zu forcieren.

Der jährlich erscheinende Flyer "Pottensteiner Erlebnismeile", mit einer Auflage von 100 000 eine der auflagenstärksten der Region, sei nur ein wichtiger Punkt in dieser Hinsicht. Gemeinsame Werbeauftritte werden auch 2018 wieder stattfinden. Ein neuer Imagefilm ist in Auftrag gegeben (Drehtermine werden im Mai/Juni 2018 sein), aktuelle Bilderserien sollen bereits 2018 auf Bildschirmen bei den jeweiligen Betrieben ständig zu sehen sein und den Besuchern die Vielfalt der Möglichkeiten auch visuell zeigen.

Angedacht ist auch ein tagesaktuelles "Ampelsystem" nach dem Muster bekannter Skigebiete, welches die aktuellen Öffnungszeiten nebst Orientierungsplan zeigen soll – sowohl im Internet auf den entsprechenden Seiten der Betriebe und der Stadt Pottenstein wie auch vor Ort. Die Beschilderung war ein weiteres Thema.

Nach Umsetzung des Wanderleitsystems durch die Stadt Pottenstein sei auch die Orientierung im Bereich der Erlebnismeile erheblich verbessert worden. Der eigens markierte "Erlebnismeilen-Rundweg" verbinde viele Einrichtungen miteinander, so dass der Gast auch sein Fahrzeug stehen lassen und fußläufig unterwegs sein kann.

Schilder für Betreiber

Das Tourismusbüro stellt den Betreibern in Aussicht, im Rahmen der Folgepflegemaßnahmen "Wanderleitsystem Pottenstein" in Absprache Schilder zur Verfügung zu stellen, die jeweils auf weitere Freizeiteinrichtungen hinweisen. Voraussetzung für den Erhalt ist, so Bernard, dass diese Schilder auch gut sichtbar platziert werden.

