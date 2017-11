Ziel: Michael "Iba" Neumaier isolieren und treffen

Aufgaben der Auerbacher Landesliga-Handballer beim MTV Stadeln sind klar - 03.11.2017 17:58 Uhr

AUERBACH - Wenn die Handballer des SV 08 am heutigen Samstag beim MTV Stadeln ihr viertes Auswärtsspiel bestreiten, dann treten sie zum dritten Mal bei einem Aufsteiger an. Mit ihrem neuen Trainer Lazlo Ferencz (63) und vier neuen Spielern wollen die Mittelfranken, die mit lediglich drei Remis und sonst Siegen souverän durch die BOL marschiert waren, auch in der Landesliga bestehen. Anpfiff in der Sporthalle Stadeln ist um 19 Uhr.

Nach dem Sieg gegen Münchberg (in Weiß) geht es für Julian Eckert (beim Wurf) und seine Teamkollegen vom SV 08 Auerbach nach Stadeln. © Foto: Klaus Trenz



Nach vielen Jahren tritt der SV 08 wieder einmal in Stadeln an. Zuletzt traf man im März 2009 aufeinander und trennte sich mit dem für Auerbach höchsten Sieg (39:21) der Saison, an deren Ende der Aufstieg in die Bayernliga stand. Von 2009 bis 2011 wurden die Fürther dann von Klaus Jahn trainiert, bevor er nach Auerbach kam und den nächsten Aufstieg der Bergstädter mitgestaltete. In der aktuellen Runde eint die beiden Teams neben dem Saisonziel auch die Unstetigkeit ihrer Besetzung, denn auch der Aufsteiger aus Mittelfranken hat sich den Klassenverbleib vorgenommen, muss aber immer wieder auf einzelne Akteure aus beruflichen Gründen verzichten. Nach zuletzt vier Niederlagen soll der Anschluss ans Mittelfeld wieder hergestellt werden.

Für Lazlo Ferencz, den vor der Saison neu verpflichteten Trainer, keine leichte Aufgabe, auch wenn sie sich von den Vorgaben seiner vormaligen Arbeitgeber deutlich unterscheidet. Der ehemalige Erstligaspieler Rumäniens und Torhüter beim Regionalligisten TuSpo Nürnberg übernahm nach Stationen in Lauf, Winkelhaid, Erlangen-Bruck, Zirndorf und Feuchtwangen diesmal ein Team, bei dem die Vorgabe eben nicht "Aufstieg" lautet, auch wenn ihm dieses Kunststück in seiner bisherigen Trainer-Karriere bereits mehrmals gelang.

Um die höhere Klasse zu halten, wurde das Meisterteam mit vier Neuzugängen verstärkt. So kamen vom HC Erlangen mit Torben Wanzek (19) und Alex Michalowski (22) zwei junge Rückraumspieler. Dabei kommt Wanzek, dem der Schritt aus der A-Jugend-Bayernliga ins Drittligateam des HC nicht ganz gelang, über die linke Rückraumseite und nutzt dort seine Körpergröße von 1,90 Metern, während der nur zwei Zentimeter kleinere Michalowski vielseitig einsetzbar ist und vor allem auch defensive Aufgaben übernimmt. Hier steht ihm mit Florian Kopatsch (29) ein weiterer Neuzugang zur Seite. Der gebürtige Hamburger kam vom TS Herzogenaurach und ist mit 1,94 Metern und 100 Kilogramm prädestiniert als Abwehrbollwerk, sowie für seine Offensivposition am Kreis. Letzter im Bunde ist Linkshänder Frederik Frühbauer (28), der bereits Erfahrungen beim HaSpo Bayreuth sammelte und halbrechts oder rechts außen eingesetzt wird.

Bekannte Namen

Neben den Neuen gibt es ein paar Namen, die man in Auerbach bereits kennt. Zum einen hat man schon von Martin Heidingsfelder gehört, zum anderen steht mit Benjamin Funke ein ehemaliger Spieler des HaSpo Bayreuth und des HC Sulzbach-Rosenberg im Aufgebot. Allen voran ist jedoch Michael "Iba" Neumaier zu nennen.

Er ist den Blau-Weißen bestens bekannt aus einer sehr erfolgreichen Zeit beim HaSpo Bayreuth, wo Neumaier dem Bayernliga-Team nicht nur als Kapitän vorstand, sondern mit seinen Toren aus dem linken Rückraum für viele der Bayreuther Siege mitverantwortlich war. Nach Abschluss seines Studiums verschlug es ihn beruflich in die Metropolregion, wo er sich in der vergangenen Saison den Fürthern anschloss. Seine Tore haben den MTV in die Landesliga gebracht und sie sind es, die das Team dort auch immer wieder konkurrenzfähig macht.

In der laufenden Runde hat Neumaier mit 39 Treffern bereits wieder die Spitze der internen Torschützenliste inne, obwohl er bisher nur vier Partien absolviert hat. Ob und inwieweit "Iba" gegen Auerbach antreten wird, hängt davon ab, wann er von einem dreiwöchigen Südafrika-Aufenthalt zurück kommt.

Die Abhängigkeit von einem einzelnen Spieler ist eines der Probleme, mit denen Trainer Ferencz zu kämpfen hat. Daneben sind einige seiner Akteure immer wieder beruflich unabkömmlich, sodass weitreichende Umstellungen im Team notwendig werden. Dennoch startete der MTV vielversprechend in die Saison. Ein deutlicher Sieg gegen Mitaufsteiger Marktsteft, eine knappe Niederlage in Cham und ein überraschender Sieg in Sulzbach ließen die Liga aufhorchen. Seither jedoch hagelte es vier, teils deftige Niederlagen, sowohl auswärts, als auch in eigener Halle.

Zwar fehlte in den letzten drei Begegnungen mit Neumaier der Haupttorschütze, weshalb nicht mehr als 22 Treffer pro Spiel gelangen, andererseits bekamen die Stadelner in allen vier Spielen mindestens 30 Tore. Zuletzt ließen sie zuhause gegen Mitaufsteiger Forchheim 36 und in Lauf gar 38 Treffer zu und liegen mit 218 Gegentoren insgesamt auf dem vorletzten Platz aller Abwehrreihen. Lediglich Aufsteiger HSV Hochfranken hat zehn Tore mehr kassiert.

Für den Auerbacher Trainer Matthias Schnödt und sein Team könnten die Vorgaben also stark vereinfacht lauten: Michael Neumaier möglichst isolieren und die eigenen Chancen nutzen.

Mit welchem Team man beim Tabellen-Zwölften auftreten kann, war nicht endgültig abzusehen, zumal die Verletzung von Matthias Edtbauer erneut einen Einsatz verhindern könnte und die beiden Jugendlichen möglicherweise mit ihren jeweiligen Teams andernorts antreten müssen. Schnödt ist selbstbewusst: "Egal mit welchem Team, wir fahren nach Stadeln, um dort zu gewinnen."

HARALD WEIDMANN