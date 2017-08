Ziele in 3D getroffen

Baumann wird Dritter bei Deutscher Meisterschaft - vor 48 Minuten

NEMSCHENREUTH/VOLKMARSHAUSEN - Bogenschütze Philip Baumann aus Nemschenreuth hat es bei der "Deutschen Meisterschaft 3D" im Bogenschießen im niedersächsischen Volkmarshausen aufs anvisierte Treppchen geschafft und den dritten Platz geholt.

Kunststofftiere galt es bei der „Deutschen Meisterschaft 3D“ zu treffen. © Günther Gordziel



Kunststofftiere galt es bei der „Deutschen Meisterschaft 3D“ zu treffen. Foto: Günther Gordziel



Der 13-jährige Nemschenreuther trat in der Alters- und Bogenklasse U14/Compound an. Gegenüber der vergangenen Europameisterschaft und "Deutschen Meisterschaft Feld/Jagd" sei diese Meisterschaft eine ganz andere Herausforderung gewesen, berichtet der junge Schütze. Denn es wurde nicht auf Scheiben geschossen, sondern mit maximal drei Pfeilen auf 32 unterschiedlich große, dreidimensional gestaltete Kunststofftiere mit aufgezeichneten, verschieden großen Zielringen (dem Kill und X-Kill), deren Treffer unterschiedlich viel zählen. Auch wurde der Wettbewerb in verschiedenen Parcours ausgetragen.

Ein weiterer Unterschied war, dass dort die Entfernung zum Ziel nicht auf Tafeln angegeben war, sondern vom Schützen selbst eingeschätzt werden musste, schildert Baumann und erklärt: "Um zu treffen, ist die richtige Entfernung beim Anvisieren des Zieles äußerst wichtig."

Auch habe das Wetter an beiden Tagen nicht gerade zugunsten der Wettkampfteilnehmer mitgespielt: Am ersten Tag gab es immer wieder kurze Regenschauer, am zweiten Tag wurde es dann sonnig. Dies spiegelte sich auch in Baumanns Leistungen. Obwohl er nicht schlecht geschossen hat, belegte er am ersten Tag nur Platz vier. Am zweiten Tag steigerte sich der 13-Jährige und kam auf den dritten Platz. "Ich glaube, dass ich im Moment meine Leistungen von Wettkampf zu Wettkampf steigern kann", resümierte Baumann selbstbewusst.

nn