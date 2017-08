Zigaretten für mehrere zehntausend Euro gestohlen

Unbekannte Einbrecher stiegen über das Dach in Neuenmarkter Einkaufsmarkt ein - vor 1 Stunde

NEUENMARKT - Mit Zigaretten im Wert von mehreren zehntausend Euro entkamen in der Nacht zum Samstag bislang Unbekannte nach einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet um Hinweise.

Symbolbild © Richard Reinl



Symbolbild Foto: Richard Reinl



Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalbeamten stiegen die Täter auf das Dach des Marktes in der Wirsberger Straße gegenüber der Schule. Dort öffneten sie gewaltsam den Dachaufbau und gelangten so in den Innenraum. Offenbar begaben sie sich gezielt zu den im Kassenbereich gelagerten Zigarettenbehältnissen, wo sie Tabakwaren im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendeten.

Die Einbrecher verließen das Gebäude vermutlich wieder über das Dach und entkamen unerkannt. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Bayreuth hat vor Ort Spurensicherungs- sowie erste Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Samstag im Bereich des Tatortes verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge beobachtet? Wer hat dort im Umfeld ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen? Zeugenhinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.