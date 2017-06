Zigarettendiebe stiegen durch Dach in Supermarkt

Unbekannte machten in Mainleus Beute im Wert von mehreren tausend Euro - vor 1 Stunde

MAINLEUS - Mit Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entkamen bislang Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch aus einem Supermarkt in Mainleus. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 20.30 und 6 Uhr stiegen die Täter in den Einkaufsmarkt in der Burgkunstadter Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen der Kripo Bayreuth gelangten die Diebe über das Dach in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie Zigaretten im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages und richteten zudem einen Sachschaden von rund 500 Euro an. Offenbar auf gleichem Weg verließen die Einbrecher den Supermarkt wieder und flüchteten unerkannt.

Als am Mittwochmorgen der Markt geöffnet werden sollte, entdeckten die Mitarbeiter den Diebstahl. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Bayreuth nahm die Ermittlungen auf, prüft mögliche Zusammenhänge mit einem gleichgelagerten Einbruchsdiebstahl Mitte Juni in einem Supermarkt in Fichtelberg und bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Burgkunstadter Straße oder im Umfeld des Supermarktes beobachtet? Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.