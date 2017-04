Zone-30-Watschn und "dicke Luft" im Rathaus

Stadträte sehen Forderungen aus Ortsspaziergängen nicht als repräsentativ an - vor 4 Stunden

PEGNITZ - "Aua!" Diese Watschn hat gesessen: Ohne überhaupt über diese Thematik zu diskutieren, hat der Stadtrat weitere Zone-30-Bereiche in weiten Teilen der Kernstadt sowie in mehreren Ortsteilen rigoros abgeschmettert. In der Konsequenz bedeutet das, dass unzählige PegnitzDialoge und Stadtspaziergänge ad absurdum geführt wurden. Kein Wunder, dass Uwe Raab konsterniert reagierte.

Geduldig hörte sich Bürgermeister Uwe Raab die Probleme in den Ortsteilen an. Ob es bei den Spaziergängen wissenschaftliche Begleitung brauchte, wurde von immer mehr Bürgern angezweifelt. Foto: nn



Als neues Stilmittel sollten PegnitzDialoge die kommunikative Offenheit des neuen Bürgermeisters dokumentieren, mit dem Ziel, gemeinsam mit den Bürgern etwas zu bewegen. Das klappte verschiedentlich ganz gut und so waren sie bald als Stadtspaziergänge auch Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Isek, das die Stadt bis 2030 zukunftsfähig machen soll.

Sollten ursprünglich mit einer guten Handvoll Bürgerversammlungen in ausgewählten Dörfern stellvertretend die Bedürfnisse des Umlandes ausgelotet werden, so weitete Raab das Besuchsprogramm bald auf alle Ortsteile aus, obwohl sich die vorgebrachten Anliegen längst auf den Wunsch nach Verkehrsberuhigung konzentriert hatten. Stereotyp wurde allüberall die Zone 30 gefordert.

Während die Verwaltung darüber en bloc abstimmen lassen wollte, in der Meinung, das sei ein Selbstläufer, stellten sich den Stadträten immer mehr Fragen. Zweifel an der Notwendigkeit der teuren wissenschaftlichen Begleitung paarten sich mit Protestnoten von Bürgern. Die Spaziergänge mit ihren überschaubaren Teilnehmerzahlen (27 in Bronn, 16 in Zips, 30 in Trockau, neun in Körbeldorf, elf in Kosbrunn oder 30 bei einem der letzten in Pegnitz) seien alles andere als repräsentativ, hieß es. Erst kurz vor der Sitzung hatte noch ein Buchauer gemeldet, dass die Mehrheit ganz anders denke, als bei den Isek-Begehungen notiert.

Die Mehrheit des Stadtrats war ähnlicher Meinung, nur der Bürgermeister wunderte sich: "Ich verstehe die Intention der Ablehnung nicht." Weil aber nach landläufiger Sitte jeder, der nach dem Grund für eine Watschn fragt, gleich noch eine Abreibung bekommt, musste er nur wenige Tage später auch noch eine Mammut-Sitzung des Stadtrats absagen, nachdem der Geschäftsführung zum wiederholten Mal ein Ladungsfehler unterlaufen war. Dass in dieser Phase eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung "wegen dicker Luft im Rathaus III" mit ihrem Büro nach Hause umgezogen ist, hat damit zwar nichts zu tun, passt aber irgendwie ins Bild.

RICHARD REINL