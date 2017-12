Zu hart für helles Bier

PEGNITZ/NANKENDORF - Die Emotionen kochen hoch in Leups. Dort wollen so manche Bürger ihre eigene Wasserversorgung behalten — und haben daher eine Bürgerinitiative gegründet, die gegen die Pläne der Juragruppe zum Bau einer Ringleitung und den Anschluss an den Hochbehälter in Bodendorf mobil macht. Dabei geht es auch ums Thema Bier. Denn die Kultbrauerei Gradl müsste dann in eine Enthärtungsanlage investieren. Doch wie kommen eigentlich jene mit dem Juragruppenwasser zurecht, die damit schon länger brauen? Unsere Zeitung hörte sich um.

Die Brauereien, die Wasser von der Juragruppe beziehen, kommen gut damit zurecht. Unser Bild zeigt das Brauen von Flinderer-Bier. © Irene Lenk



Die beiden Pegnitzer Brauereien produzieren seit mehr als 30 Jahren im selben Sudhaus ihren Gerstensaft mit Juragruppenwasser. Und haben damit kein grundsätzliches Problem. Außer mit dem Härtegrad, sagt Wilhelm Knopf, Inhaber der Jura-Bräu: "So, wie uns das Wasser geliefert wird, können wir es nicht verwenden, für helles Bier ist das mit seinen 18, 19 Härtegraden nicht geeignet." Die Konsequenz: Das Wasser muss enthärtet werden, die Anlage stammt aus den 1980er Jahren, als die Juragruppe Pegnitz "übernahm". Sie reduziert das Wasser auf Härtegrad null. Dann wird es wieder härter gemacht, durch den Zusatz von ungesättigtem Kalkwasser.

Und zwar so lange, bis fünf bis sieben Härtegrade erreicht werden, sagt Egid Lottes, Brauer im Hause Böheim. Der Unterschied zum Jura-Bier: Er enthärtet nur bis Härtegrad eins, ehe wieder aufgestockt wird. Theoretisch ließe sich natürlich auch das unbehandelte Originalwasser verwenden, so Lottes. Aber das ergebe dann eine Geschmacksrichtung, "die wir nicht gebrauchen können, die wir auch nicht wollen". Lottes hat jetzt auch privat eine Enthärtungsanlage eingebaut — er wohnt in Zips, wo nach dem Aus für die eigene Wasserversorgung der Anschluss an die Juragruppe erfolgte (wir berichteten).

Brauereichef Georg Schroll aus Nankendorf ist ebenfalls altgedienter Juragruppen-Kunde. Seit 35 Jahren. Er enthärtet nicht, sagt er. Weil er dunkles Bier braut, "da wirkt sich das harte Wasser nicht so aus". Aber das kann sich vielleicht ändern: "Eine gebrauchte Enthärtungsanlage habe ich hier schon liegen, vielleicht baue ich die irgendwann mal ein." Gemacht hat er dies schon für das Brauchwasser, da sei der Kalk ein echtes Problem. Nicht aber beim Bier, dessen Qualität nicht unter dem harten Wasser leide.

Außerdem gelte nach wie vor der alte Satz "weiche Wässer, Hopfenfresser". Sprich: Je weicher ein Wasser ist, desto mehr Hopfen muss zugeführt werden für ein akzeptables Brauergebnis. Unter dem Strich sei er jedenfalls "sehr zufrieden". Vor allem, weil das Wasser aus mikrobiologischer Sicht einwandfrei sei, "das ist für einen Brauer ein ganz wichtiges Kriterium".

So auch die Einschätzung von Helmut Polster, Inhaber der Held-Bräu in Oberailsfeld. Er ist seit kurzem Juragruppen-Stammgast. Seit der Wasserversorger für das Gebiet der aufgelösten Köttweinsdorfgruppe zuständig ist und dort das Leitungssystem modernisiert hat. Er sagt: "Alles ist in bester Ordnung." Wobei sich für ihn nichts geändert hat — er hat schon bisher für sein Helles enthärten müssen, "weil mein Wasser schon immer hart war". Und nicht nur er sei zufrieden — die Kunden sind es auch, sagt er.

