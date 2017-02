Zu schnell auf nasser A70: 25.000 Euro Schaden

Fahrer aus dem Landkreis Bayreuth blieb glücklicherweise unverletzt - vor 1 Stunde

NEUDROSSENFELD - Teuer bezahlen muss ein Bürger aus dem Landkreis Bayreuth seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit auf der nassen A70: An seinem Mercedes entstand bei der Kollission mit den Leitplanken 25.000 Euro Schaden. Er selbst blieb glücklicherweise unversehrt.

Am späten Samstagabend befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Bayreuth mit seinem Pkw die A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt. Kurz nach der Anschlussstelle Neudrossenfeld kam er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf feuchter Fahrbahn ins Schleudern und touchierte zunächst die rechte Schutzplanke. Diese wurde über mehrere Felder beschädigt. Im Anschluss krachte der Pkw in die linke Schutzplanke und kam im Anschluss auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen sicherte die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei ab. Die beiden Insassen blieben zum Glück unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige mit hohem Bußgeld und einem Punkt.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

rr