Zu schnell bei Regen: Auf A9 bei Trockau überschlagen

Unfallfahrer kam mit leichten Verletzungen davon - 23.000 Euro Sachschaden - vor 17 Minuten

TROCKAU - Weil ein junger Autofahrer bei Regen zu schnell unterwegs war, überschlug er sich mit seinem Wagen auf der A9 nördlich von Trockau. Obwohl ein Sachschaden von rund 23.000 Euro entstand, kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon.

Am frühen Montagmorgen kam ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Potsdam mit seinem Mitsubishi auf der A9 in Richtung Norden bei Haag von der regennassen Fahrbahn ab. Er schleuderte wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in die Schutzplanke und überschlug sich. Danach blieb der Pkw auf der linken Spur auf dem Dach liegen.

Der junge Mann konnte sich noch selbst aus seinem unfallbeschädigten Fahrzeug befreien und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Zwei nachfolgende Autos konnten nicht mehr ausweichen und wurden beim Überfahren herumliegender Teile beschädigt.

Unterstützend waren die Feuerwehren aus Bayreuth und Trockau und das THW Bayreuth vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn auf eine Fahrspur verengt und es bildete sich kurzzeitig ein leichter Rückstau. Es entstand ein Gesamtschaden von gesch#tzten 23.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet ein Bußgeldverfahren.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.