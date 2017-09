Zu schnell bei Regen: Zwei Unfälle nahe Bindlach

Fahrer blieben zum Glück unverletzt - Schaden summiert sich auf 13.000 Euro - vor 1 Stunde

BINDLACH - Wieder waren Autofahrer bei Regen zu schnell auf der Autobahn unterwegs. Bei zwei Unfällen nahe Bindlach gab es zwar keine Verletzten, der Sachschaden summiert sich jedoch auf mindestens 13.000 Euro.

Am Samstagnachmittag wurde der leichte Regen einer 49-jährigen Nürnbergerin zum Verhängnis. An der Steigung des Bindlacher Berges in Richtung Berlin prallte sie mit ihrem Wagen gegen die rechte Betongleitwand. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, die Betongleitwand überstand den Anprall ohne Schaden. Die Fahrerin erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Ebenfalls wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nässe kam am frühen Sonntagmorgen ein 27-jähriger Sachse auf der A9 in Richtung Süden am Bindlacher Berg mit seinem Pkw ins Schleudern und prallte gegen die rechte Betongleitwand. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten10.000 Euro.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihn erwarten 145 Euro Geldbuße und ein Punkt in Flensburg.

