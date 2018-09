Zu wenig Schüler: Keine Flüchtlingsklassen an Pegnitzer Berufsschule

Schüleranzahl reicht nicht mehr aus: Kooperation mit ISPA-Sprachenschule Kulmbach ist beendet - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Zum in Kürze beginnenden Schuljahr wird es keine Flüchtlingsklassen an der Berufsschule mehr geben. Die fünf verbliebenen Jugendlichen und junge Erwachsenen wechseln nach Bayreuth.

Ein Bild, das viele bewegt hat: Verabschiedung der Flüchtlingsklasse 2017 an der Berufsschule Pegnitz. Ein Schüler verabschiedet sich von Sprachlehrer Michael Berthold (l.). © Hans-Jochen Schauer



Ein Bild, das viele bewegt hat: Verabschiedung der Flüchtlingsklasse 2017 an der Berufsschule Pegnitz. Ein Schüler verabschiedet sich von Sprachlehrer Michael Berthold (l.). Foto: Hans-Jochen Schauer



Vergangenes Schuljahr hatte es noch zwei Flüchtlingsklassen gegeben, genannt Berufsintegrationsklasse (BIK) und eine Vorstufenklasse, abgekürzt BIKV. Gestemmt wurden die etwa 28 Wochenstunden mit Hilfe der ISPA-Sprachenschule aus Bayreuth deren Mitarbeiter etwa zwei Drittel der Stunden als Sprachunterricht gegeben haben. Den Rest hatten Lehrer übernommen, die mit Zeitverträgen an der Berufsschule beschäftigt waren sowie das Stammpersonal. So hätte die Berufsschule wohl auch weitergemacht. Aber: "Die Flüchtlingsströme, von denen wir dachten, dass sie kommen würden, sind nicht gekommen", sagt die stellvertretenden Rektorin Renate Grellner.

Ans Herz gewachsen

Insgesamt wären fünf Schüler übrig geblieben, die in Pegnitz hätten beschult werden können. Zu wenig, um noch eine eigene Klasse zu stellen, geschweige denn zwei. Deshalb werden diese Schüler nun die Berufsschule III in Bayreuth besuchen. "Wenn ich nur noch so wenige habe, dann geht es eben nicht mehr", sagt Grellner, "wobei es natürlich schade ist. Die Jugendlichen wachsen einem ja schon ans Herz."

Durch den Wegfall der Flüchtlingsklassen gibt es auch die Kooperation mit der ISPA-Sprachenschule nicht mehr. Das Stammpersonal kann nun wieder mehr Stunden in den Regelklassen geben. Das hat beispielsweise zur Folge, dass wieder mehr Schüler Sportunterricht haben. Wobei Grellner einschränkt: "Es ist die Kunst, die Stunden richtig zu verteilen. Und es wäre falsch, das Eine direkt mit dem Anderen zu verknüpfen. Es ist nicht so, dass es nun wieder mehr Sport gibt, weil wir keine Flüchtlingsklassen mehr haben."

Auch Katrin Regn, Klassenleiterin der BIK und Koordinatorin der Flüchtlingsklassen, hat jetzt wieder mehr Zeit — aber nicht mehr Freizeit. "Es war ein Kraftakt, sich die zusätzlichen Stunden aus den Rippen zu schneiden", sagt sie. Von den fünf verbliebenen Schülern kämen zwei aus Pegnitz, einer aus Creußen und zwei seien kürzlich nach Bayreuth gezogen. Manche ihrer Kollegen auf Zeit seien nun ebenfalls nach Bayreuth gewechselt. "Nur weil die Klassen weggebrochen sind, stehen diese Lehrer nicht auf der Straße", sagt Regn.

Mit einigen ehemaligen Schülern sei sie noch in Kontakt und könne verfolgen, ob und wie es mit ihnen im Berufsleben in Deutschland weitergeht. Die jungen Leute werden ihr fehlen: "Ich bin ein bisschen traurig. Es war ein tolles Arbeiten."

MARCEL STAUDT