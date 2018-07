Zug rammt Auto an unbeschranktem Bahnübergang

Fahrer geriet zum falschen Zeitpunkt auf die Gleise - Ursache unklar - vor 5 Stunden

CREUSSEN - In den Morgenstunden ist am Montag an einem Bahnübergang in der Nähe von Creußen im Landkreis Bayreuth ein Pkw auf die Gleise geraten - gerade in dem Moment, als ein Zug vorbeifuhr. Die Bahnstrecke war für mehrere Stunden blockiert.

Der Zug rammte den Wagen im Frontbereich und schob ihn von der Fahrbahn. © NEWS5 / Fricke



Wie die Polizei mitteilt, geriet der Wagen aus bisher ungeklärten Gründen an einem unbeschrankten Bahnübergang zwischen Hagenohe und Lankenreuth auf die Gleise. Ein Zug, der kurz vor 8 Uhr auf der Strecke zwischen Creußen und Bayreuth unterwegs war, rammte das Fahrzeug an der Motorhaube und schob es zur Seite. Die Front des Wagens wurde dabei vollkommen zerstört. Trotz des Aufpralls blieben aber sowohl der Fahrer des BMW als auch die Fahrgäste im Zug unverletzt.

Die Strecke zwischen Bayreuth und Creußen war wegen des Unfalls bis circa 9.30 Uhr gesperrt, inzwischen hat die Bahn den Zugverkehr wieder aufgenommen.

Es ist in diesem Jahr nicht der erste Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Region: Im Februar wurde ein 17-Jähriger in Roth von einem Zug erfasst und verletzt. Bereits im Januar prallte im Landkreis Haßberge eine Regionalbahn gegen einen Transporter, der die Warnsignale des Zuges übersehen hatte.

Unbeschränkte Bahnübergänge sind darüber hinaus seit Längerem Reizthema. In den vergangenen Jahren kamen bei schweren Unfällen in der Region immer wieder Menschen ums Leben.

