Zugabe bei Konzert in Pegnitzer Herz-Jesu-Kirche

PEGNITZ - Für stehenden Applaus und eine Zugabe sorgten zum Abschluss des katholischen Christkindlmarktes das Ensemble "TonArt", ein professionelles Vokalensemble ehemaliger Regensburger Domspatzen, sowie der Medizinerchor Erlangen in der Herz-Jesu-Kirche. Beides unter der Leitung des Pegnitzer Mediziners und Kirchenmusikers Dr. Johannes Havla.

Ein voller Erfolg war das eineindreiviertel Stunden lange Konzert von „TonArt“ und dem Medizinerchor unter der Leitung von Dr. Johannes Havla in der Herz-Jesu-Kirche in Pegnitz. © Foto: Wolfgang Weber



Fast schon eine kleine Tradition ist es, dass zum Abschluss des Christkindlmarktes der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde ein Chorkonzert stattfindet.

Die ehemaligen Regensburger Domspatzen im Vokalensemble "TonArt" waren zuletzt 1996 auf Einladung von Kirchenmusikdirektor Roland Weiss in der St. Bartholomäus-Kirche in Pegnitz zu hören.

Mittlerweile sind die Sänger teils als Gesangssolisten tätig und in großen Konzerthäusern in ganz Deutschland engagiert.

Von Harfinistin begleitet

Der Medizinerchor Erlangen hat mit "A Ceremony of Carols" von Benjamin Britten ein eigens für die Weihnachtszeit komponiertes Werk zur Aufführung gebracht. In moderner Tonsprache beruht es doch auf mittelalterlichen gregorianischen Antiphonen und wurde von der Nürnberger Harfinistin Laurence Tercier begleitet.

Die Leitung hatte Dr. Johannes Havla und er brachte es fertig, die Herz-Jesu Kirche an einem verregneten ersten Adventssonntag "bis auf den letzten Platz zu füllen", so der Markt-Verantwortliche Wolfgang Weber. Alles in allem sei dies ein gelungener Markt gewesen, bei dem weit über 100 Mitwirkende ehrenamtlich kirchlich engagiert seien und arbeiten. Gerade dieses Doppelkonzert hätte zusätzliche Besucher auf den Christkindlmarkt gelotst, lobte Hauptorganisator Weber.

