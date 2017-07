Zum Abschied der Flüchtlingsklasse eine letzte Umarmung

18 Schüler der Berufsintegrationsklasse erhielten Zeugnisse — Lehrer als Motivator und Helfer — Hufeisen als Glücksbringer geschenkt - vor 8 Minuten

PEGNITZ - Als das Klassenfoto gemacht ist, löst sich die Anspannung. Mit den Zeugnissen in der einen und den soeben geschenkten Stofftaschen in der anderen Hand gehen die Jungs aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und Somalia aufeinander zu. Sie schütteln sich die Hände, klopfen sich auf die Schulter und werfen sich ein paar aufmunternde Worte zu.

Die Schüler der Flüchtlingsklasse der Berufsschule Pegnitz mit ihren Lehrern Katrin Regn (l.), Stefanie Schmidt (2.v.l.) und Michael Berthold (oben links). Rechts die stellvertretende Schulleiterin Renate Grellner. © Foto: Hans-Jochen Schauer



Die Schüler der Flüchtlingsklasse der Berufsschule Pegnitz mit ihren Lehrern Katrin Regn (l.), Stefanie Schmidt (2.v.l.) und Michael Berthold (oben links). Rechts die stellvertretende Schulleiterin Renate Grellner. Foto: Foto: Hans-Jochen Schauer



Sie haben es geschafft. Nach zwei Jahren in der Berufsintegrationsklasse haben sie den Mittelschulabschluss erworben. 17 der 18 Jugendlichen besitzen nun das Sprachniveau B1a. "Ein großer Erfolg, wir sind ehrlich überrascht", sagt Katrin Regn, die Koordinatorin für die drei Flüchtlingsklassen an der Berufsschule Pegnitz.

Die Anfänge waren für alle hart. "Sie kamen mit nix, hatten nicht mal einen Stift und im Kopf viele Dinge, die schrecklich waren", so Regn, die jedem der jungen Flüchtlingen als Symbol für Beginn ohne Nichts in der Abschlussfeier eine leere Stofftasche überreicht. Darauf ist zu lesen: "Du bist der Architekt deines Lebens. Der Regisseur deines Erfolges. Der Dirigent deiner Zukunft."

Ein letzte Umarmung zum Abschied: Michael Berthold drückt einen Schüler an sich. © Hans-Jochen Schauer



Ein letzte Umarmung zum Abschied: Michael Berthold drückt einen Schüler an sich. Foto: Hans-Jochen Schauer



"Bleiben Sie nicht stehen. Das gilt ein Leben lang", fordert die stellvertretende Schulleiterin Renate Grellner die Schüler in ihrer Ansprache auf. Die erste Hürde in ihrem Berufsleben hätten sie erfolgreich gemeistert. "Es liegt zwar ein harter Weg vor ihnen, aber den Grundstock haben Sie gelegt." Nicht nur das Deutschlernen sei wichtig. Auch die Persönlichkeit, die von den Lehrern geformt worden sei. Diese seien Motivator, Helfer, manchmal Tröster, aber auch Grenzen-Setzer gewesen.

Die Berufswelt brauche vielseitige jungen Menschen, die ihre Begabungen einsetzen. "Seien Sie weiterhin neugierig, wissbegierig und lernbereit. Dann steht Ihnen die Welt offen", so Grellner. Sie hat von einem Konditor geschaffene Hufeisen mitgebracht, die jeder als Glücksbringer zum Abschied erhält.

Regn blendete in die Anfangszeit zurück, als sie mit Religions-Pädagogin Martina Weißmann begann. Am 13. September 2015 startete die Klasse mit vier Flüchtlingen: zwei aus Pakistan und zwei aus Afghanistan. Ihr Motto damals: "Wir schaffen das." Daraus seien zwei Jahre mit Höhen und Tiefen geworden.

Nun überreichte sie zusammen mit Klassenleiterin die Zeugnisse. Saad Hidir aus Syrien und Jafar Ali Qasimi (Afghanistan) waren mit einem Notendurchschnitt von 1,8 die Klassenbesten. Einen Sonderpreis, weil er am wenigsten im Unterricht fehlte, bekam Mukhtar Nabizada, der gerne Bäcker werden möchte. "Ein sehr fleißiger Schüler", sagt Schmidt.

Der Anfang der Schulzeit sei sehr schwer gewesen, berichtet Hidir. Er konnte niemanden verstehen, zudem sei die deutsche Grammatik schwer. "Ich habe zu Hause viel gelernt." Frau Pavluck, unsere Deutsch-Lehrerin, hat mir sehr geholfen." In Kürze beginnt er in Bayreuth eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. "Ich freue mich, dass ich den Job bekommen habe."Ebenfalls mit 1,8 hat Qasimi die Schule abgeschlossen. "Als ich kam, habe ich kein Wort Deutsch gesprochen." Die Fächer Deutsch, EDV und Sozialkunde haben ihm am besten gefallen. "Alle Lehrer waren nett, ich bedanke mich bei allen." Er macht nun ein Langzeitpraktikum in einem Supermarkt und strebt eine Lehre als Einzelhandelskaufmann an. Beifall bekam am letzten Schultag Sprachlehrer Michael Berthold. Er erhielt Tragerl mit sechs Bierflaschen und meinte: "Was sage ich heute zum letzten Mal: Abmarsch!"

HANS-JOCHEN SCHAUER