Zum Abspecken: Erster Patient mit Magenballon in Bayreuth

Bei Patrick Nohl haben weder Tabletten noch Diäten und Sport geholfen - vor 3 Stunden

BAYREUTH - Patrick Nohl hat alles durch. Tabletten, Diäten, Sport. Es hat nichts genutzt. Der 35-Jährige wiegt 215 Kilogramm. "Ich will und muss abnehmen", sagt Nohl. Deshalb hat er sich im Klinikum Bayreuth einen Magenballon einsetzen lassen. Das Team des Adipositaszentrums hat diesen Eingriff erstmals gemacht.

Patrick Nohl hat sich einen Magenballon einsetzen lassen, um endlich Gewicht zu verlieren. © Klinikum Bayreuth



Patrick Nohl hat sich einen Magenballon einsetzen lassen, um endlich Gewicht zu verlieren. Foto: Klinikum Bayreuth



"Keine Operation", betont Privatdozent Dr. Steffen Mühldorfer. "Es ist ein endoskopischer Eingriff." Patienten, die einen Magenballon bekommen, brauchen keine Vollnarkose, Sedierung genügt. Über einen Trägerkatheder schiebt der Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie der Klinikum Bayreuth GmbH den zusammengefalteten Ballon vorsichtig bis in Patrick Nohls Magen. Dr. Jamal El Chafchak, Ärzlicher Leiter des Adipositaszentrums, gießt 600 Milliliter blaue Kochsalzlösung in den Ballon, bis er vollends gefüllt ist. Er ist jetzt etwa so groß wie eine Grapefruit. In einer Viertelstunde ist alles vorbei. Das Prinzip: Der Magen des Patienten ist mit dem Ballon zum Teil gefüllt. Das Gefühl, satt zu sein, wächst. Der Hunger wird kleiner.

Zehn Prozent in sechs Monaten

Das Körpergewicht sinkt, im Schnitt etwa zehn Prozent innerhalb von sechs Monaten. Solange bleibt der Ballon im Magen des Patienten. "Ich sag’ nicht, dass ich in Zukunft 80 Kilo wiegen möchte", sagt Patrick Nohl. Sein Ziel ist ein anderes: Er möchte soweit abnehmen, dass sein Körper stabil genug für eine Vollnarkose und eine Operation ist. Er möchte sich auf Dauer ein Stück des Magens wegoperieren lassen. Weniger zu essen heißt abzunehmen. Und Abnehmen heißt für Patrick Nohl: Schluss mit den Schmerzen in den Knien und an der Hüfte. Und hoffentlich nie wieder ein Bandscheibenvorfall.

"Nicht narkosefähig"

"Patienten mit mehr als 200 Kilogramm Körpergewicht sind nicht selten nicht narkosefähig", sagt Dr. El Chafchak. "Sie müssen also vor eine Magen-Bypass- oder Schlauchmagenoperation zunächst erst einmal Gewicht reduzieren." Dabei hilft der Ballon – und zwar dann, wenn nichts anderes hilft. In der Regel durchlaufen Adipositaspatienten eine konventionelle Therapie. Mit Bewegung, Ernährungsumstellung und Gewichtsreduktion vor einer Operation. Erst dann wird operiert.

Mehr als 170 Patienten haben El Chafchak und sein Team seit Gründung des Adipositaszentrums an der Klinikum Bayreuth GmbH im August 2017 konservativ betreut. "2018 fanden 23 Operationen statt", sagt der Chirurg. "Mir ist kein anderes Adipositaszentrum in Deutschland bekannt, das so durchgestartet wäre."

Vielleicht ist bei den Operationen im nächsten Jahr auch Patrick Nohl dabei. Er hofft darauf. "Ich habe großes Vertrauen in die Ärzte hier."

Übrigens: In der ersten Woche, nachdem Patrick Nohl den Magenballon eingesetzt bekommen hatte, hat er sieben Kilo abgenommen.

nn