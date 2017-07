Zum Marktplatzfest-Auftakt tanzte nur der Schlappenbär

Superstimmung mit der Kapelle Stadt Creußen und den "Fregga" beim 14. Schlappenabend - vor 6 Stunden

PEGNITZ - Das lief rein wettertechnisch gesehen so richtig schief. Dabei schaute es nach diversen Regenschauern am Nachmittag erst gar nicht so schlecht aus für den Auftakt des dreitägigen Marktplatzfestes. Tolle Stimmung herrschte nur beim Schlappenabend rund um das Schweinehirten-Denkmal.

Die Stadtkapelle Creußen empfing am Freitag Abend die Gäste aus Hof zum Pegnitzer Schlappentag. Rund um das Schweinehirten-Denkmal steppte der Bär, während der Auftakt des Marktplatzfestes am Kirchplatz eher mau war. © Foto: Münch



Die Stadtkapelle Creußen empfing am Freitag Abend die Gäste aus Hof zum Pegnitzer Schlappentag. Rund um das Schweinehirten-Denkmal steppte der Bär, während der Auftakt des Marktplatzfestes am Kirchplatz eher mau war. Foto: Foto: Münch



Der Auftakt war ja eh erst für nach 20 Uhr geplant, als drei Bands auf der Bühne am Kirchplatz vor der Bartholomäuskirche auftreten sollten. Doch so richtig rund ging es vorher schon beim inzwischen 14. Schlappenabend am Schweinemarkt – dem Gegenbesuch der Hofer Schützen und ihrer Vereinskollegen zum alljährlichen Gastspiel der Pegnitzer bei traditionellen Schlappentag "ganz oben in Bayern".

Bilderstrecke zum Thema Creußener Stadtkapelle begeisterte beim Schlappenabend Der kurze Regenschauer zu Beginn störte eigentlich niemanden, im Gegenteil: Er schweißte die Freundschaft zwischen Pegnitz und Hof unter den Schirmen eher noch enger zusammen. Niemand ging heim und so feierte der 14. Schlappenabend neue Rekorde: Die Tische reichten den Gehsteig vom Schlappenwirt hinauf bis zum Feinkost-Laden Wellhöfer, der Bierumsatz erreichte neue Rekordmarken und zum Schluss waren nach dem Feuerwerk von Willi Adamczyk wieder alle einig: "Das ist das schönste Pegnitzer Fest". Wesentlichen Anteil daran hatte neben der Schlappen-Hauskapelle "Fregga" die Stadtkapelle Creußen, die ihren grandiosen Auftritt von Hof in Pegnitz wiederholte.



Nicht zum ersten Mal dabei war Thomas Brecht (48). Er ist der aktuelle Schlappentag-Schützenkönig aus Hof. Er hat auch Bezug zur örtlichen Zeitung, "mit einem Kollegen ging ich einst zusammen zur Schule". Brecht gehört zu einer rund 40-köpfigen Delegation, die aus Hof angreist ist. Er und zahlreiche Mitglieder der Privilegierten Scheibenschützengesellschaft, dazu Vertreter der Eisenbahnfreunde und mach anderer Vereine.

"Kennen uns schon ewig"

Mit im Boot auch Rudolf Buchta, jahrzehntelanges Mitglied der SpVgg Hof. Jenes Vereins, bei dem einst auch der Pegnitzer Altbürgermeister Manfred Thümmler aktiv war" "Wir kennen uns schon ewig, das ist schon ein Kerl, dieser Manfred", so Buchta im Redaktions-Gespräch.

Während in Hof in der Regel alles nach bewährtem Muster laufe, sei Pegnitz jedes Jahr für eine Überraschung gut, sagte Richard Reinl, der seit geraumer Zeit die Pegnitz-Hofer Schlappenbeziehung, bei der ein kräftiges Bier den Mittelpunkt spielt, betreut. Die Überraschung im Jahr 2017: Der Auftritt der Creußener Stadtkapelle. Diese musste heuer in Hof einspringen, weil die an sich vorgesehene Feuerwehrkapelle Trockau beim Schlappen-Termin in Hof wegen anderer Verpflichtungen nicht antreten konnte. Mit einer gemischten Formation, unterstützt von Musikern aus dem Ahorntal, aus Troschenreuth und von der Jugendbergmannskapelle.

Während bei besser werdendem Wetter am Schweinemarkt der Schlappenbär tanzte und beim Bierumsatz die Rekordmarke erneut gerissen wurde, mussten sich die Bands am Kirchplatz und in der Rosengasse mit eher spärlich anwesendem Publikum begnügen. Wie in den Vorjahren auch . . .

sbr