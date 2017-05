Zum vierten Mal Verkehrswarnmännchen demoliert

Kopf abgeschlagen und mitgenommen - Schaden von 150 Euro verursacht - vor 1 Stunde

VORBACH - In der Nacht von Samstag, 13. Mai, bis in den Morgenstunden des Sonntag, 14. Mai, wurden in der Frankenberger Straße in Vorbach zwei Verkehrswarnmännchen beschädigt.

Von einem Warnmännchen wurde der Kopf abgeschlagen und das andere aus seinem Betonsockel gerissen. Der Kopf und das andere Warnmännchen wurden entwendet. Die Warnmännchen dienen eigentlich dazu, die Verkehrsteilnehmer auf den neben der Fahrbahn befindlichen Fußweg aufmerksam zu machen, den regelmäßig Kinder für ihren Schulweg nutzen.

Bereits im vergangen Jahr wurden in drei Fällen diese Warnmännchen beschädigt beziehungsweise geklaut. Den neusten Schaden beziffert der Geschädigte auf etwa 150 Euro.

Hinweise zur Sachbeschädigung und zum Diebstahl erbittet die Polizeiinspektion Eschenbach unter Telefon (09645)9204-0.

