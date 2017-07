Zum Vorrundenfinale Frankenderby gegen Höchstadt

PEGNITZ - Der EV Pegnitz startet auch in die kommende Saison der Eishockey-Bayernliga mit vier Auswärtsspielen. Wenn die Witterung mitspielt und rechtzeitig Eis im heimischen Stadion zur Verfügung steht, findet die Heimpremiere am Freitag, 20. Oktober gegen den HC Landsberg statt. Letztes Spiel der Vorrunde ist am Sonntag, 14. Januar, das Franken-Derby gegen den Höchstadter EC.

Wenn es die Witterung erlaubt, findet die Heimpremiere des EVP in der neuen Saison am Freitag, 20. Oktober, gegen Landsberg statt. Foto: Reinl



Hier die Spieltermine der Ice Dogs im Überblick: Freitag, 6. Oktober, 20 Uhr: ESC Dorfen - EVP, Sonntag, 8. Oktober, 18 Uhr: TSV Erding – EVP, Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr: EV Füssen – EVP, Sonntag, 15. Oktober, 17 Uhr: ESV Buchloe – EVP, Freitag, 20. Oktober, 19.30 Uhr: EVP - HC Landsberg, Sonntag, 22. Oktober, 18.30 EHF Passau – EVP, Freitag, 27. Oktober, 19.30 Uhr: EVP - EC Pfaffenhofen, Sonntag, 29. Oktober, 17 Uhr: TSV Peissenberg – EVP;

Freitag, 3. November, 19.30: ESC Geretsried – EVP, Sonntag, 5. November, 17.30 Uhr: EVP - EV Moosburg, Freitag, 10. Noveber, 20 Uhr: Wanderers Germering – EVP, Freitag, 17. November, 19.30 Uhr: EVP - EA Schongau, Sonntag, 19. November, 18 Uhr: Höchstadter EC – EVP, Freitag, 24. November, 19.30 Uhr: EVP - ESC Dorfen, Sonntag, 26. November, 17.30 Uhr: EVP - TSV Erding;

Freitag, 1. Dezember, 19.30 Uhr: EVP - EV Füssen, Sonntag, 3. Dezember, 17.30 Uhr: EVP - ESV Buchloe, Freitag, 8. Dezember, 19.30 Uhr EVP - EHF Passau, Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr: HC Landsberg EVP, Sonntag, 17. Dezember, 17.30 Uhr: EVP - TSV Peissenberg, Freitag, 22. Dezember, 20 Uhr: EC Pfaffenhofen -EVP, Dienstag, 26. Dezember, 17.30 Uhr: EVP - ESC Geretsried, Freitag, 29. Dezember, 19.30 Uhr: EV Moosburg – EVP;

Freitag, 5. Januar, 19.30 Uhr: EVP - Wanderers Germering, Sonntag, 7. Januar, 17 Uhr: EA Schongau – EVP, Sonntag, 14. Januar, 17.30 Uhr: EVP - Höchstadter EC.

ISI REINL