Es ging fast ein bisschen zu eng zu, rund um den Baum: Elf Kirchweihpaare haben in Buchau den Kirchweihbaum ausgetanzt, Stanzl‘n und Lieder gesungen und sich über Ereignisse im Dorf ihren eigenen Reim gemacht. Der Wecker klingelte nach rund 20 Minuten und bestimmte so das Kirchweihpaar 2017: Katja Fiedler (23) hatte den Blumenstrauß in der Hand, als es klingelte. Zusammen mit Manuel Raß (22) bildet sie diesjährige Kirchweihpaar. Samstag und Sonntag feierte Buchau das Dorffest, das sich in den vergangenen Jahren zur fränkischen Kirchweih entwickelte. Das Austanzen des Kirchweihbaums gehört dabei neben einem Fußballturnier von Hobbymannschaften zu den Höhepunkten, stets von zahlreichen Zuschauern besucht. © Klaus Trenz