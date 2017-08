Trotz hochsommerlicher Temperaturen kamen am Wochenende Tausende von Besuchern zum inzwischen elften Ritterfest auf und rund um die Burg Waischenfeld. Sie erlebten ein abwechslungsreiches Programm mit Schaukämpfen, Ritterturnieren, einem Festumzug der Lagergruppen und eine große Feuershow am Abend.

Am Ende hat es nicht gereicht. Im Finale um das Bayern3-Dorffest ging Königstein leer aus. Schon nach dem zweiten Spiel gingen die Konkurrenten aus dem oberfränkischen Teuschnitz mit 2:0 uneinholbar in Führung. Doch die Oberpfälzer wollen "faire Verlierer" sein.

Traumauftakt der Bartholomäus-Kirchweih: Wetter, Bier und gute Laune waren hervorragend, als es am Freitagabend mit dem Festumzug und Baumaufstellen losging. Die Kerwa wird vom TSC Pottenstein ausgerichtet. Bis Sonntag wird tüchtig gefeiert.

Pottenstein ist bekannt durch seine stilvollen Fachwerkhäuser und die Burg. Geht man jedoch etwas an der Püttlach aufwärts, so entdeckt man eine beispielhafte Neuentwicklung. Ein altes Firmengebäude wurde mit einem Seniorenwohnheim bebaut, der Lauf der Püttlach wohltuend renaturiert. Harmonische Bachränder, Steinsetzungen und das Einbeziehen des Flusses in die Gesamtgestaltung sind sehr wohltuend. Kein Wunder, dass der neu gestaltete Kulturpark Püttlachtal schon als Gegenpol zur Erlebnismeile gesehen wird, ist er doch das Eingangsportal zu einem der schönsten Täler der Fränkischen Schweiz.