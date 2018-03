Zusammenstoß mit Folgeunfall: A9 teilweise gesperrt

Lieferwagen prallte gegen Leitplanke - Rückstau verursachte weitere Unfälle - vor 16 Minuten

PEGNITZ - In der Nähe der Anschlussstelle Pegnitz sind am Dienstagvormittag mehrere Fahrzeuge ineinander gefahren. Die A9 ist momentan noch teilweise gesperrt, es gibt mehrere Verletzte.

Bilderstrecke zum Thema Kleintransporter verursacht Unfallserie auf der A9 bei Pegnitz Sechs beteiligte Fahrzeuge, mehrere Verletzte, massive Verkehrsbehinderungen: Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw am Dienstagvormittag sind in dem entstandenen Rückstau auf der A9 bei Pegnitz mehrere Autos ineinander gefahren.



Auslöser für die Unfallserie war ein Kleintransporter, der gegen 10.30 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen in die Leitplanke und gegen ein weiteres Fahrzeug prallte. Bei dem Zusammenstoß wurde laut Polizei niemand verletzt, allerdings bildete sich in Richtung München ein Rückstau.

In diesem Rückstau stießen kurz darauf vier weitere Fahrzeuge zusammen. Die Bayreuther Verkehrspolizei spricht momentan von zwei bis drei Leichtverletzten. Die linke Seite der Fahrbahn ist momentan noch gesperrt, der Verkehr wird an der rechten Seite an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Solange die Aufräumarbeiten andauern, kommt es auf der A9 dadurch zu Verkehrsbehinderungen.

Der Artikel wurde um 12.51 Uhr aktualisiert.