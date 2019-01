Zusatzgruppe sorgt für Defizit beim Kindergarten

PEGNITZ/TROSCHENREUTH - Der Verwaltungsausschuss des Stadtrats hat in der jüngsten Sitzung das Defizit der Troschenreuther Kindertagesstätte in Höhe von knapp 30 000 durchgewunken.

Es ist eng im Troschenreuther Kindergarten, ein Anbau ist überfällig. Der Kindergarten wird von der Katholischen Kirche betrieben. Seit September 2017 ist ein Nachbargebäude für eine Zusatzgruppe angemietet. Das Defizit von knapp 30 000 Euro gleicht die Stadt jetzt aus. © Archivfoto: Ralf Münch



Die Kosten sind durch die Zusatzgruppe entstanden, die aus Platznot in einem Nachbarhaus ab dem Herbst 2017 eingerichtet worden ist. Miete und Nebenkosten machen 12 300 Euro aus, die Erstausstattung schlägt mit knapp 4000 Euro zu Buche und die Personalkosten steigen wegen zwei Gebäuden um 11 800 Euro. Die Katholische Kirchenstiftung Troschenreuth hat der Stadtverwaltung eine Jahresrechnung von September 2017 bis August 2018 vorgelegt und den Ausgleich des Defizits beantragt, was der Verwaltungsausschuss einstimmig befürwortet. Und auch für das laufende Kindergartenjahr hat die Kirchenstiftung bereits wieder einen Abschlag für das zu erwartende Defizit beantragt, das aber wohl nicht mehr ganz so hoch ausfallen wird, nachdem die Erstausstattung der Zusatzgruppe nicht mehr anfällt.

Zwischen Kirchenstiftung und Stadt gibt es keine schriftliche Kostenübernahmeerklärung, sondern es wurde im konkreten Fall das ausbezahlt, was beantragt wurde.

Hans Hümmer (FWG) machte den Vorschlag, den Anstellungsschlüssel für den Kindergarten neu aufzubereiten. "Es gibt etliche Kommunen, die kommen ohne Defizit aus", sagte er.

Manfred Vetterl (CSU) sah dies anders. Man sei mit den beiden Kirchen immer gut gefahren. "Unsere Kinder werden gut betreut und das wollen wir so beibehalten."

Hümmer ließ dies so nicht gelten. "Wir haben schon ein Vielfaches an Defiziten zu verzeichnen, das hat auch der Kommunale Prüfungsverband angeführt."

Sandra Huber (Grüne) schlug vor alles auf den Tisch zu legen und dann nochmals über eine Änderung zu sprechen. Sie war aber — wie allen anderen Mitglieder des Verwaltungsausschusses auch — dafür, der Troschenreuther Kirchenstiftung das Defizit auszugleichen. Für die Fortführung der Zusatzgruppe im Kindergartenjahr 2018/2019 werden voraussichtlich wieder rund 20 000 Euro an Defizit entstehen. Der Stadtrat hat aber die Fortführung der Gruppe im August 2018 beschlossen.

Die Troschenreuther Kindertagesstätte ist für 25 Kinder genehmigt. Durch Kinder mit erhöhtem Betreuungsaufwand verringert sich diese Zahl auf 23 Kinder. Dazu kommen zwölf Plätze in der Krippe.

Bei einer Genehmigung für insgesamt 35 Kinder und einer Spitze ab Mai von 41 Kindern, wovon 13 Kinder unter drei Jahren betreut werden, ergab sich 2018 eine Überbelegung von sechs Kindern. Daher hat man sich im Nachbarhaus eingemietet und eine Zusatzgruppe gebildet. Auch im Kindergartenjahr 2018/2019 war wieder eine Notgruppe nötig. Deshalb besteht derzeit das Ziel, einen Anbau an den Kindergarten zu erstellen, an dem seit 25 Jahren keine baulichen Veränderungen vorgenommen wurden.

Es fehlen ein Elternsprechzimmer, ein Intensivraum, ein Sportraum, ein Sozialraum für die Mitarbeiterinnen und eine Mensa. Die angesprochenen baulichen Veränderungen betrachtet Wolfgang Hempfling in der Pfarrversammlung als erforderlich, damit der Kindergarten zukunftsfähig wird.

Derzeit läuft die Auswahl des Architekten. Anträge auf Förderungen sind dann im kommenden Halbjahr einzureichen.

MICHAEL GRÜNER/Karl Schwemmer