Zwei Absolventinnen mit Bestnote 1,0 in Pegnitz

Staatliche Berufsschule verabschiedet Schüler ins Berufsleben — "Nicht in Kleinigkeiten verzetteln" - vor 59 Minuten

PEGNITZ - In herrlichem Ambiente bei Blütenregen unter einem strahlend blauen Himmel hat die Staatliche Berufsschule ihre diesjährigen Absolventen verabschiedet. Die angehenden Köche, Restaurant- und Hotelfachleute sowie einige Zerspanungsmechaniker meisterten die erste Hürde in ihrem Berufsleben mit Bravour, stand doch in 22 Zeugnissen eine 1 vor dem Komma, zwei Absolventinnen erreichten gar die Bestnote 1,0.

Die besten Absolventen der Berufsschule Pegnitz wurden von Studiendirektorin Renate Grellner (4. v. l.) und Fachoberlehrerin Maria Hoffmann (2. v. r.) mit Buchpreisen ausgezeichnet. Barbara Pöhlmann (3. v. r.) und Judith Köppel (4. v. r.) erreichten einen Schnitt von 1,0. © Foto: Richard Reinl



Ziel der Schule sei es gewesen, nicht nur das nötige Fachwissen zu vermitteln, sondern junge Leute zu mündigen Bürgern zu formen, erklärte die stellvertretende Schulleiterin Renate Grellner in ihrer nachdenklichen Rede.

Drei Jahre Ausbildung seien harte Arbeit, stellen hierbei doch Schule und Betrieb hohen Anforderungen. Besonders lobte sie dabei die Metaller, die eine Lehrzeitverkürzung um ein halbes auf drei Jahre erreicht hätten.

Den Absolventen riet die Studiendirektorin, beruflich wie privat Prioritäten zu setzen und sich nicht in Kleinigkeiten zu verzetteln. Traditionell bekamen alle für die bevorstehenden Prüfungen Glücksbringer in Form eines Hufeisens mit auf den Weg. Sie selbst haben mit Händeabdrücken auch Spuren in der Schule hinterlassen.

Zudem bedankten sich Sprecher der einzelnen Klassen mit hintersinnigen Geschenken bei ihren Lehrern: "Sie haben es geschafft, dass wir hier erwachsen geworden sind."

Buchpreise für die besten Abschlusszeugnisse gingen an die Hotelfachfrau Lena Lauterbach (Gesundheitshotel Weißenstadt), die Köche Christine Fattler (Drossenfelder Bräuwerck) und Dominik Reuther (Schweizerhof Kulmbach) sowie den Restaurantfachmann Benedikt Schmitt (Sudpfanne Bayreuth).

Die Bestnote 1,0 erreichten die Hotelfachfrau Barbara Pöhlmann (Reiterhof Wirsberg) und die Köchin Judith Köppel (Harmonie Lichtenberg).

