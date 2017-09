Zwei Aquaplaning-Unfälle auf A70 bei Bayreuth

Die Fahrer erwartet ein Bußgeld für unangepasste Geschwindigkeit - vor 1 Stunde

NEUDROSSELFELD - Am Dienstagnachmittag sind gleich zwei Pkw auf regennasser Fahrbahn der A70 bei Bayreuth ins Schleudern gekommen. Während die Fahrer unverletzt geblieben sind, mussten die Autowracks abgeschleppt werden.

Den plötzlich einsetztenden Starkregen scheinen zwei Pkw-Fahrer auf der A70 bei Neudrosselfeld in der Nähe von Bayreuth am Dienstagnachmittag nicht berücksichtigt zu haben. So kam es zu zwei heftigen Unfällen wegen Aquaplaning - jeweils mit Totalschaden.

Wie die Polizei berichtete, war ein 59-jähriger Nürnberger ins Schleudern geraten und kam anschließend mit seinem VW an einer Betonleitwand zum Stehen. Der Schaden an Schutzplanke und VW betragen rund 32.000 Euro.

Wenig später konnte ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Bayreuth vor der Unfallstelle nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er krachte gegen die rechte Schutzplanke. Die Polizei vermutet, dass auch er den Wetterverhältnissen unangepasst zu schnell gefahren war. Der junge Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. An seinem Pkw und der Schutzplanke entstand ein Schaden von 2500 Euro. Beide Fahrer dürfte nun ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in Flensburg erwarten.

Da beide Autowracks abgeschleppt werden mussten, wurde die Autobahn zweimal für etwa 15 Minuten gesperrt. Der Verkehr staute sich darufhin bis zu zwei Kilometer in Richtung Autobahndreieck Bayreuth-Kulmbach.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lye