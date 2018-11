Zwei echte "Goldjungs" bei der Knabenkapelle Auerbach

Moritz Merkl und Sebastian Winter legten in Sulzbach-Rosenberg die NBMB-D3-Prüfung für Schlagzeuger ab - vor 14 Minuten

AUERBACH - Premiere bei der Knabenkapelle: Erstmals legten zwei Schlagzeuger die anspruchsvolle D3-Prüfung des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) ab. "Das hatte sich bislang keiner zugetraut", sagt musikalischer Leiter Ludwig Riedhammer. Moritz Merkl und Sebastian Winter wollten die D3-Prüfung unbedingt machen – und haben bestanden!

Die Knabenkapelle Auerbach ist stolz auf die ersten Schlagzeuger auf D3-Niveau: Moritz Merkl (li.) und Sebastian Winter (re.) bereiteten sich ein Jahr lang auf die anspruchsvolle Prüfung vor. © Brigitte Grüner



Die Knabenkapelle Auerbach ist stolz auf die ersten Schlagzeuger auf D3-Niveau: Moritz Merkl (li.) und Sebastian Winter (re.) bereiteten sich ein Jahr lang auf die anspruchsvolle Prüfung vor. Foto: Brigitte Grüner



Ludwig Riedhammer spricht von einem "Riesenaufwand", der hinter den beiden langjährigen Musikern liegt. Etwa ein Jahr wurde an den verschiedensten Instrumenten geübt und Theorie gepaukt. Die D 3-Prüfung sei im theoretischen Teil mit dem Additum in Musik beim Abitur vergleichbar, so der Dirigent. Es gehe dabei zum einen um Musikgeschichte, aber auch um Harmonie- und Formenlehre. Auch die Gehörbildung wurde konzentriert geschult. Bei der Prüfung müssen Töne erkannt oder durch einen harmonischen Ton ergänzt werden. 36 Tonleitern – darunter je zwölf Dur- und Moll-Tonleitern – müssen die jungen Musiker kennen.

"Am Schluss hatten wir noch richtig Stress", so Riedhammer. Sebastian Winter hatte in der Woche vor der Prüfung Block-Berufsschulunterricht. Deshalb wurde am Freitagabend bis etwa 22 Uhr im Vereinsheim geübt. Am Samstag, 17. November, fand die Prüfung in Sulzbach-Rosenberg statt. 90 Minuten Theorietest und 20 Minuten praktisches Spielen waren gefordert, bis die begehrten Urkunden in Empfang genommen wurden.

Die beiden jungen Männer spielen schon seit vielen Jahren Schlagzeug. Moritz (18) hat vor elf Jahren den ersten Unterricht bekommen, seit fünf Jahren ist er Mitglied der KKA. Sebastian (17) hat vor neun Jahren mit dem Schlagzeugspiel begonnen und kam 2012 zur KKA. Als Kind hat er auch mal Gitarre gespielt. "Das war mir aber zu feinfühlig", lacht er. Ein ausgebildeter Schlagzeuger beherrscht nicht nur das typische Schlagzeug, das bei den Musikern Drumset genannt wird. Weitere Rhythmus- und Schlaginstrumente kommen hinzu: Pauke, Trommel, Triangel und Xylophon zum Beispiel.

Bei der Prüfung mussten die beiden jungen Männer jeweils ein selbst ausgewähltes Stück präsentieren. Beide haben sich für einen Vortrag am Xylophon mit Klavierbegleitung entschieden. Moritz spielte "Rag Time Pasmala" und Sebastian "Perpetual Commotion".

Diese Stücke, die aus einer Empfehlungsliste gewählt werden konnten, sind sehr anspruchsvoll: mit Triolen, punktierten Noten, schnellen Läufen und anderen musikalischen Finessen. Auch beim Vorspielen der geforderten fünf Tonleitern stand das Xylophon im Mittelpunkt. Am Schlagzeug musste ein Stück vom Blatt weg gespielt werden. Improvisation und Rhythmusspiel bei verschiedenen Musikrichtungen waren ebenfalls gefordert.

Die beiden Auerbacher KKA-Musiker waren von echten Profis auf die D 3-Prüfung vorbereitet worden. Die ersten Monate übte Johannes Mühldorfer mit ihnen. Der Musiklehrer ist Stadtkapellmeister und Leiter der Bergknappenkapelle in Sulzbach-Rosenberg.

In der Endphase stand ihnen Philipp Senft, ebenfalls aus der Herzogstadt, zur Seite. Senft hat mit Bestnoten und Jugendförderpreis an der Berufsfachschule für Musik absolviert und studiert jetzt Schlagzeug an der Musikhochschule in München. Die für die Prüfung benötigte Theorie wurde mit KKA-Leiter Ludwig Riedhammer erarbeitet.

Rhythmus im Blut

Dass Moritz Merkl und Sebastian Winter den Rhythmus im Blut haben, kommt nicht von ungefähr. Beide haben musikalische Gene in der Familie. Moritz’ Onkel Albin ist ebenfalls Schlagzeuger; er spielt seit vielen Jahren bei den "Bag Rats". Und auch Opa Richard trat über Jahrzehnte als Musiker – meist als Duo – bei verschiedensten Anlässen auf. Sebastians Zwillingsbruder Maximilian spielt Trompete und hat im vorigen Jahr die D3-Prüfung gemacht. Mama Catherine Winter hat in den USA ein "Master of Music Diplom" abgelegt und ist eine sehr vielseitige Sängerin und Instrumentalistin in verschiedenen Formationen. Die Verantwortlichen der Knabenkapelle – allen voran Vorsitzender Elmar Hamerla und Dirigent Ludwig Riedhammer – sind stolz auf die ersten "Gold-Jungs" bei den Schlagzeugern. "Sie wollten das von sich aus schon länger und mussten nicht extra motiviert werden", sagt der Musikalische Leiter. Beide sind auch bereit, ihr Können weiterzugeben: Moritz Merkl ist bereits als Ausbilder bei der Knabenkapelle tätig, Sebastian Winter möchte sich bei Bedarf im Verein "Musik in Auerbach (MiA)" einbringen. Beruflich machen die jungen Männern nichts Musikalisches. Moritz absolviert eine Ausbildung zum Elektroniker, Sebastian wird Verfahrensmechaniker. Die Musik wird aber auf jeden Fall weiterhin das "Hobby Nummer Eins" bleiben. Für andere Freizeitbeschäftigungen reicht die Zeit ohnehin nicht.

BRIGITTE GRÜNER