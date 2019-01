Zwei Einbrüche in Kirchenthumbach und keine Beute

Schaden im dreistelligen Bereich angerichtet — Polizei sucht Zeugen - vor 35 Minuten

KIRCHENTHUMBACH - Die Flucht ergriffen im Industriegebiet in der Nacht auf Sonntag zwei Einbrecher, nachdem sie nicht mit der Alarmanlage einer Baufirma gerechnet hatten. Dort wurde versucht, eine Tür aufzuhebeln.

Zuvor gingen die Täter nach ersten Erkenntnissen eine weitere Firma unweit der ersten an. Dort gelang es ihnen, über eine Tür in das Firmengebäude einzudringen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kamen die Einbrecher mit einem Auto, das vermutlich oberhalb an einer im Industriegebiet befindlichen Scheune am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 00.10 und 1 Uhr geparkt war.

Den Firmen entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Es entstand kein Entwendungsschaden.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben zu dem Auto machen?

Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Eschenbach unter der Telefonnummer (0 96 45) 9 20 40.

nn