Zwei Fahrer mussten nach Drogenkonsum Auto abstellen

Polizei fand bei Kontrolle Tütchen mit insgesamt sieben Gramm Marihuana - vor 4 Stunden

PEGNITZ/BAYREUTH - Zwei Autofahrer mussten am Montag nach Polizeikontrollen auf der Autobahn ihr Fahrzeug abstellen, da sie unter Drogeneinwirkung standen.

Gegen Mittag hielt eine Streife zwei 20 und 29 Jahre alte Brüder aus Sachsen mit ihrem Kleintransporter an der Rastanlage Fränkische Schweiz an. Der 29-jährige Fahrer stand deutlich unter Drogen, was ein Schnelltest bestätigte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Beamten mehrere Tütchen mit insgesamt sieben Gramm Marihuana sicherstellen. Beide werden wegen des Drogenbesitzes, der Fahrer wegen der Drogenfahrt angezeigt.

Gegen Mitternacht erwischte es einen 28-Jährigen aus der Oberpfalz. Bei einer Kontrolle auf der Autobahn bei Bayreuth zeigte auch er drogentypische Auffälligkeiten. Blutentnahme und Sicherstellung des Autoschlüssels waren nach positivem Schnelltest die Folge. Auch der 28-Jährige muss sich auf eine Anzeige einstellen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.