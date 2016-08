Zwei Frauen sterben bei Kollision im Fichtelgebirge

B303 nach schwerem Unfall komplett gesperrt - Drei Personen im Klinikum - vor 50 Minuten

BISCHOFSGRÜN - Zwei Tote und drei schwer verletzte Fahrzeuginsassen forderte am Dienstagabend ein Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße B303 in Höhe der Abzweigung Glasermühle. Ein weiteres Fahrzeug wurde bei dem Verkehrsunfall beschädigt.

Bei dem Unfall am Dienstagabend bei Bischofsgrün starben zwei Frauen. Drei Schwerverletzte werden im Klinikum behandelt. © NEWS5 / Fricke



Bei dem Unfall am Dienstagabend bei Bischofsgrün starben zwei Frauen. Drei Schwerverletzte werden im Klinikum behandelt. Foto: NEWS5 / Fricke



Gegen 18.30 Uhr war ein 28-jähriger Mann aus Bayreuth mit einem Opel Astra auf der Bundesstraße in Richtung Bischofsgrün unterwegs. Am Ende der dort dreispurig ausgebauten Bundesstraße, geriet der Astra während eines Überholvorganges in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Opel Meriva eines 82-jährigen Mannes aus dem Landkreis Kulmbach zusammen. Die schleudernden Fahrzeuge stießen anschließend noch gegen einen VW-Bus mit tschechischer Zulassung, der hinter dem Opel Meriva fuhr.





Zwei Frauen starben bei diesem Unfall auf der B303. © News5/Fricke



Zwei Frauen starben bei diesem Unfall auf der B303. Foto: News5/Fricke



Im Opel Astra befanden sich neben dem 28-jährigen Fahrer drei junge Frauen. Während eine 20-jährige Mitfahrerin aus dem Landkreis Bayreuth noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag, starb eine 17-jährige Insassin aus Bayreuth kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Astra-Fahrer und eine 20-jährige Beifahrerin erlitten ebenso wie der 82 Jahre alte Meriva-Fahrer schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst transportierte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die vier Insassen des tschechischen VW-Bus blieben unverletzt. Die beiden komplett beschädigten Opel haben nur noch Schrottwert. Der Sachschaden am VW-Bus beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.



Auf Anordnung einer anwesenden Staatsanwältin aus Bayreuth kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle, der die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land bei der Unfallaufnahme unterstützte. Weiterhin waren insgesamt rund 70 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Bergwacht, des Technischen Hilfswerks und der Polizei an die Unfallstelle geeilt. Außerdem waren zwei Rettungshubschrauber und drei Notärzte im Einsatz.

Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis zirka 23.30 Uhr komplett gesperrt.

Dieser Artikel wurde um 23.54 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion