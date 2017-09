Zwei Judo-Niederlagen zum Abschluss

Neuhauser in Personalnot haben gegen Spitzenduo keinen Auftrag - vor 4 Stunden

NEUHAUS/SINDELFINGEN - Ausgerechnet zum Saisonabschluss in der zweiten Bundesliga bekamen die Judo-Damen des SV Neuhaus die "Brocken" auf der Matte serviert.

Die Judoka des SV Neuhaus haben zum Saisonabschluss zwei Mal verloren. Für den Klassenverbleib in der zweiten Bundesliga hat es trotzdem gereicht. © Foto: SVN



In Sindelfingen trafen die Neuhauser auf die beiden erstplatzierten Teams aus Weimar und Sindelfingen, die den Aufstieg unter sich ausmachten. Auf Neuhauser Seite gab es zahlreiche Ausfälle aus verschiedenen Gründen, so dass die Damen nicht recht hoffnungsvoll in diese Kämpfe gingen – zu Recht, wie sich herausstellen sollte.

Nur Bauer setzt sich durch

In der Begegnung mit Weimar gewann lediglich Sonja Bauer (-52kg) ihren Kampf; es war ihr erster Auftritt in der Saison. Neuhaus unterlag – nach eigenem Gefühl viel zu hoch – mit 1:6. Zum Abschluss stand ihnen der Aufsteiger aus Sindelfingen gegenüber, der sich gegen die Weimarerinnen durchgesetzt hatte. Auch in dieser Begegnung erzielte Neuhaus nur einen Ehrenpunkt durch Claudia Fink (-63kg).

Damit landeten die Judo-Damen des SV Neuhaus in der Abschlusstabelle auf dem siebten Platz – nur durch die schlechtere Unterbewertung hinter dem punktgleichen Team aus Eltmann. "Im nächsten Jahr werden wir wieder voll angreifen", sagt Trainer Achim Schauer (siehe Bericht links zur Saison).

nn