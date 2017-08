Zwei junge Frauen sterben bei Unfall im Fichtelgebirge

Das Auto kam bei Fichtelberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum - vor 1 Stunde

FICHTELBERG - Tragisches Unglück im Landkreis Bayreuth: Bei einem schweren Unfall bei Fichtelberg sind am Mittwochabend zwei Frauen ums Leben gekommen. Eine weitere Insassin wurde schwer verletzt.

Bilderstrecke zum Thema Tödlicher Unfall bei Fichtelberg: Zwei Frauen sterben Im Landkreis Bayreuth sind am Mittwochabend zwei Frauen bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Nach Informationen der Polizei fuhr eine 18-Jährige gegen 20 Uhr von Fichtelberg in Richtung B303. Sie verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Auch ihre 28-jährige Beifahrerin starb noch am Unfallort.



Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 18-Jährige gegen 20 Uhr mit ihrem Wagen von Fichtelberg in Richtung der Bundesstraße B303. In einer Linkskurve kam das Auto aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und überschlug sich, bevor es gleich darauf gegen einen Baum prallte.

Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte erlagen Fahrerin und die 28-jährige Beifahrerin im Autowrack ihren Verletzungen. Mit schweren Verletzungen wurde eine 16-Jährige, die auf dem Rücksitz saß, in eine Klinik gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung war die Staatsstraße 2981 zwischen Fichtelberg und der B303 bis gegen 23.30 Uhr komplett gesperrt.

fr