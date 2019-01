Zwei Mal Totalschaden bei Crash nahe Plankenfels

Bayreutherin übersah beim Abbiegen vorfahrtsberechtigten Personenwagen - vor 51 Minuten

PLANKENFELS - Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro entstand beim Zusammenstoß zweier Personenwagen nahe Plankenfels. Drei beteiligte Personen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Bayreuth wollte am Mittwochnachmittag von Wadendorf kommend auf die Staatsstraße von Plankenfels in Richtung Hollfeld einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberichtigten Personenwagen, der von einer 44-jährigen Frau aus dem westlichen Landkreis gesteuert wurde. Als sie in den Einmündungsbereich einbog, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall drei Personen verletzt, die glücklicherweise das Krankenhaus noch am gleichen Tag verlassen konnten. Bei beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 20.000 Euro.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land wurden Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei Verkehrsunfall aufgenommen.

