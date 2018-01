Zwei Personen bei Unfall in Neuhaus verletzt

Winterdienstfahrzeug und Kleinbus zwischen Höfen und Plech zusammen gestoßen - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem gemeindlichen Winterdienstfahrzeug und einem Kleinbus ist es am Dienstag, gegen 11 Uhr, auf der Staatstraße zwischen Höfen und Plech gekommen.

Der ungarische Fahrer des Kleinbusses Ford Transit wollte auf gerader Strecke das Winterdienstfahrzeug überholen, als dieses unvermittelt nach links lenkte, um abzubiegen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In dem Kleinbus, welcher mit einer Musicalgruppe aus Ungarn, bestehend aus acht Personen besetzt war, wurden zwei der Insassen - zwei junge Frauen - leicht verletzt und mussten durch den verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in die Sanaklinik Pegnitz gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von etwa 16.500 Euro.

