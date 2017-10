Zwei Pkw stießen am Bindlacher Berg zusammen

Bei Überholvorgang auf der Autobahn nachfolgendes Auto übersehen - 12.000 Euro Schaden - vor 4 Stunden

BINDLACH - Bei einem Überholvorgang wurde am Freitagabend auf der A9 in Richtung Berlin nahe Bindlach eine 21-jährige Pkw-Lenkerin aus Kulmbach leicht verletzt. Der Sachschaden summierte sich auf 12.000 Euro.

Ein 45-jähriger Mann aus den neuen Bundesländern mit Hauptwohnsitz in der Schweiz wollte einen Lkw am Bindlacher Berg überholen. Dabei übersah er die nachfolgende Frau aus Kulmbach. Diese musste mit ihrem Fahrzeug ausweichen und geriet ins Schleudern. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und drifteten nach rechts, wo sie in die Betonwand stießen.

Bei dem Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Bayreuth gebracht werden. Den Verursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

