Zwei Promille: 18-Jähriger verletzt zwei Polizisten

Junger Mann zeigte den Beamten in Neuhaus zuvor den Mittelfinger - vor 27 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Erst beleidigte er sie, dann ging er auf sie los: Ein 18-Jähriger verletze am Samstag sich selbst und zwei Polizisten in Neuhaus an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land).

Die Polizisten waren im Rahmen einer Fahndung im Bereich der Bahnhofsstraße unterwegs. Gegen 19.25 Uhr zeigte ihnen der polizeibekannte 18-Jährige den Mittelfinger.

Die Beamten stellten den jungen Mann daraufhin zur Rede. Doch das passte dem 18-Jährigen überhaupt nicht: Kurzer Hand ging er auf die Polizisten los. Letztlich konnten ihn die Beamten trotz des erheblichen Widerstands überwältigen. Zwei Polizisten sowie der 18-Jährige wurden dabei leicht verletzt.

Den Grund für das aggressive Verhalten des jungen Mannes, hatten die Beamten schnell gefunden: Er hatte fast zwei Promille Alkohol im Blut und offenbar zusätzlich noch weitere Drogen konsumiert. Nach einer Blutabnahme übergaben die Polizisten den 18-Jährigen an seinen Vater.

